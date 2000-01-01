СТОМАТОЛОГИЯ

”Мне поставили диагноз фронтит. Снимок показал наличие жидкости в лобной пазухе. Но неизвестно какой именно. Медикаментозное лечение не давало результата, жидкости становилось все больше. Оказалось, что содержимое пазухи само не отойдет, соустье слишком узкое. Если бы жидкость оказалась гноем, то в самом печальном исходе разрушила кость. Последствия пугали: менингит, абсцесс мозга, сепсис, остеомиелит. Лор экстренно направила на госпитализацию. В местной больнице сообщили, что есть лишь один вариант операции. Под бровью делается надрез, затем отверстие в черепе. После долгая реабилитация, шрам на лице на всю жизнь с риском рецидива заболевания. Но врач предложил отправиться в Киров по ОМС, ведь там есть специальное оборудование. С помощью эндоскопа проблема решается через носовой проход, без разрезов и следов. Жидкость откачали, расширили соустье и выписали через 4 дня. Эффект останется со мной на всю жизнь”,

— делится сыктывкарка Анна.