Полгода ожидания операции и отверстие в черепе: почему сыктывкарцы едут на лечение в Киров
ОНКОЛОГИЯ
ХИРУРГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ТЕРАПИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
Все чаще жители нашего региона едут в соседний за медицинской помощью. Казалось бы, что и в Коми есть множество прекрасных специалистов. Но не всегда им удается помочь пациентам. Трое сыктывкарце поделились своими историями болезней и почему именно лечение в Кирове стало единственным решением.
”Мне поставили диагноз фронтит. Снимок показал наличие жидкости в лобной пазухе. Но неизвестно какой именно. Медикаментозное лечение не давало результата, жидкости становилось все больше. Оказалось, что содержимое пазухи само не отойдет, соустье слишком узкое. Если бы жидкость оказалась гноем, то в самом печальном исходе разрушила кость. Последствия пугали: менингит, абсцесс мозга, сепсис, остеомиелит. Лор экстренно направила на госпитализацию. В местной больнице сообщили, что есть лишь один вариант операции. Под бровью делается надрез, затем отверстие в черепе. После долгая реабилитация, шрам на лице на всю жизнь с риском рецидива заболевания. Но врач предложил отправиться в Киров по ОМС, ведь там есть специальное оборудование. С помощью эндоскопа проблема решается через носовой проход, без разрезов и следов. Жидкость откачали, расширили соустье и выписали через 4 дня. Эффект останется со мной на всю жизнь”,
— делится сыктывкарка Анна.
Еще одной историей делится девушка, всю жизнь страдающая акне.

”В местном диспансере поставили диагноз ”Угревая болезнь второй степени”, мне прописали болтушки. Эффект продержался недолго, и спустя год стадия опустилась до четвертой. Это приносило жуткую боль, лицо трескалось и невозможно было даже улыбнуться. Врачи разводили руками и не могли ничем помочь. Рекомендации были следующие: родите и все пройдет. Помогли специалисты в Кирове в частной клинике – прописали соответствующий уход, провели необходимые процедуры и добились стойкой первой стадии спустя год”,
— рассказывает Екатерина.
Проблемы с заболеваниями ЛОР-органов в нашем регионе тоже решаются непросто.

“Хотела сделать операцию на перегородку носа из-за затрудненного дыхания и заложенности носа. Пришла к нашим врачам и получила советы не делать этого в городе, ведь специалистов у нас мало и очередь огромная – целых 6 месяцев. В итоге я поехала на процедуру в Киров – недостающие анализы сдала там. А саму операцию сделали всего через две недели обращения бесплатно по ОМС”,
— жалуется Людмила.
В проекте собрана подборка специалистов и клиник Кировской области, где вам окажут медицинскую помощь с использованием современного оборудования.

СТОМАТОЛОГИЯ

Там знают секрет: для счастливого визита важна каждая мелочь. Поэтому используют вместо бахил — яркие Crocs, а медицинский запах скрывает аромат детской жвачки. Все лечение проходит в игровой форме: девочкам красят ногти, для мальчиков предлагаются крутые переводные татуировки. После процедур доктор дарит ребенку волшебную монетку, которую можно обменять в автомате на подарок и вкусный фруктовый смузи!

В Dental•B* заботятся о комфорте и спокойствии каждого маленького пациента поэтому используют:
— удобные анатомические кресла и современное оборудование;
— качественную анестезию для безболезненного лечения;
— седацию закисью азота (“веселящий газ”) для расслабления;
— и даже лечение под наркозом для самых маленьких, тревожных или гиперактивных детей под контролем опытного анестезиолога с опытом работы более 30 лет.
Лучший поход к стоматологу тот, который хочется повторить. Подарите ребенку уверенную улыбку и только хорошие воспоминания!

Запишитесь на первую счастливую консультацию!
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Адрес в Кирове: улица Казанская, 80.
Telegram/MAX: 8-922-950-55-17

Детская стоматология Dental•B — место, где создаются приятные ассоциации и полезные привычки на всю жизнь

Реклама ООО “ДЕНТАЛБИ”, ИНН 4345525856 Erid=2W5zFJx1jmJ

*ДенталБи