Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываю

Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываюФото из архива "ПроГорода"

Недавно я заглянула в Fix Price и обнаружила там настоящий клад для ценителей красивой посуды. Новая коллекция покорила меня с первого взгляда – функциональность, элегантность и при этом удивительно демократичная цена. Забудьте о скучных тарелках и безликих кружках, теперь даже повседневная трапеза может превратиться в эстетическое удовольствие.

Особенно впечатлила цветовая палитра. Никакой кричащей яркости, только приглушенные, матовые оттенки, создающие атмосферу уюта и спокойствия. Представьте себе нежный розовый, как лепесток только распустившейся розы, едва уловимый светло-зеленый, напоминающий о весенней траве, и теплый бежево-желтый с легчайшим намеком на солнечный свет. Эта мягкая гамма идеально впишется в любой интерьер и добавит ему нотку изысканности.

Ассортимент поражает своим разнообразием. Здесь можно найти все необходимое для сервировки стола на любой случай:

  • Боулы: от мала до велика, для утренней овсянки, свежих салатов или аппетитных десертов. Они идеально подходят для тех, кто любит универсальность и практичность.

  • Салатники: маленькие для порционных салатов и большие для семейных обедов. С ними любой салат заиграет новыми красками.

  • Квадратное блюдо для закусок: незаменимо для вечеринок и дружеских посиделок. На нем эффектно будут смотреться мясные и сырные нарезки, фрукты, канапе и всевозможные соусы. Представьте себя шеф-поваром, создающим кулинарные шедевры для своих гостей.

  • Емкость для масла и уксуса: выглядит как дизайнерский предмет интерьера, но стоит гораздо дешевле. С ней даже обычная заправка для салата станет выглядеть как произведение искусства.

    • Отдельного внимания заслуживают прозрачные стаканы. Тяжелые, приятно ложащиеся в руку, они создают ощущение надежности и качества. Идеальный выбор для тех, кто предпочитает классику, проверенную временем.

    А для тех, кто скучает по советской эпохе, в коллекции есть салатники, напоминающие о сервизах, которыми пользовались наши бабушки. Эта посуда добавит в ваш дом немного ностальгии и тепла.

    В преддверии Дня святого Валентина Fix Price порадовал тематическими кружками в форме кошачьих лапок. Оригинальный дизайн и милый внешний вид не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

    В заключение, новая коллекция посуды в Fix Price – это настоящая находка для тех, кто хочет обновить свой кухонный арсенал, не потратив при этом целое состояние. От матовых пастельных серий до прозрачных стаканов и тематических кружек – здесь каждый найдет что-то по своему вкусу и сможет создать уютную и стильную атмосферу на своей кухне.

    Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

    Читайте также:

    ...

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+