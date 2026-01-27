Обычный ламинат — в топку, есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче паркета и линолеума

Выбор идеального напольного покрытия – задачка со звездочкой. Ведь каждая комната диктует свои условия: прихожая требует стойкости к грязи и влаге, детская – тепла и безопасности, а кухня – неприхотливости в уборке. Долгое время ламинат был стандартом, но сегодня его цена растет, а проблемы остаются. Пришло время взглянуть на альтернативы. Кварцвиниловый ламинат – вот решение, которое сочетает в себе надежность и стиль.

Почему обычный ламинат уступает позиции Ламинат завоевал популярность благодаря доступности и простоте укладки. Но его недостатки, такие как боязнь влаги, низкая износостойкость и царапины, никуда не делись. При этом цена на ламинат заметно выросла, что делает его менее выгодным вариантом, особенно для комнат с высокой проходимостью или влажностью. Как отмечают эксперты, многие ищут покрытие, которое прослужит верой и правдой долгие годы, не теряя при этом привлекательности.

Кварцвиниловый ламинат: секрет прочности и красоты Кварцвиниловый ламинат – это напольное покрытие нового поколения. В его состав входит кварцевый песок, который обеспечивает невероятную прочность, и стабилизированный винил. Вот ключевые преимущества, которые выделяют его среди конкурентов: