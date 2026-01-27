Логотип новостного портала Прогород
Обычный ламинат — в топку, есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче паркета и линолеума

Выбор идеального напольного покрытия – задачка со звездочкой. Ведь каждая комната диктует свои условия: прихожая требует стойкости к грязи и влаге, детская – тепла и безопасности, а кухня – неприхотливости в уборке.

Долгое время ламинат был стандартом, но сегодня его цена растет, а проблемы остаются. Пришло время взглянуть на альтернативы. Кварцвиниловый ламинат – вот решение, которое сочетает в себе надежность и стиль.

Почему обычный ламинат уступает позиции

Ламинат завоевал популярность благодаря доступности и простоте укладки. Но его недостатки, такие как боязнь влаги, низкая износостойкость и царапины, никуда не делись. При этом цена на ламинат заметно выросла, что делает его менее выгодным вариантом, особенно для комнат с высокой проходимостью или влажностью. Как отмечают эксперты, многие ищут покрытие, которое прослужит верой и правдой долгие годы, не теряя при этом привлекательности.

Кварцвиниловый ламинат: секрет прочности и красоты

Кварцвиниловый ламинат – это напольное покрытие нового поколения. В его состав входит кварцевый песок, который обеспечивает невероятную прочность, и стабилизированный винил. Вот ключевые преимущества, которые выделяют его среди конкурентов:

  • Невероятная износостойкость: кварцвиниловый ламинат выдерживает колоссальные нагрузки, сохраняя свой первозданный вид. Идеален для прихожих, кухонь и даже офисных помещений.
  • Абсолютная водостойкость: забудьте о вздутиях и деформации от пролитой воды! Кварцвиниловый ламинат можно смело использовать в ванных комнатах и на кухне.
  • Легкость в уходе: просто мойте его обычными моющими средствами, никаких ограничений!
  • Комфорт и безопасность: пол остается теплым на ощупь, не скользит и не выделяет вредных веществ. Прекрасный выбор для детских комнат и спален.
  • Отличная звукоизоляция: кварцвиниловый ламинат эффективно поглощает звуки шагов и бытовой шум.
  • Идеален для "теплых полов": совместим с любыми системами подогрева.

Выбираем и укладываем кварцвиниловый ламинат

При выборе кварцвинилового ламината обратите внимание на толщину защитного слоя. Именно от этого параметра зависит износостойкость покрытия. Для жилых комнат подойдет средняя толщина, а для прихожей или коммерческих помещений лучше выбрать вариант с усиленным верхним слоем.

Кварцвиниловый ламинат можно укладывать бесшовным способом на больших площадях, создавая визуально единое и стильное пространство. Он идеально подходит практически для любой комнаты – от балкона до гостиной. А благодаря широкому выбору дизайнов (под дерево, камень, бетон) вы сможете воплотить в жизнь любые интерьерные идеи.

Кварцвиниловый ламинат – это разумная инвестиция в ваш комфорт и уют. Он решает все проблемы обычного ламината, предлагая современное, долговечное и стильное решение для вашего дома.

