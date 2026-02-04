На виниловые обои и не смотрю: найден трендовый материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки

Зима – время, когда хочется спрятаться от холода и создать в доме атмосферу тепла и уюта. И что может быть лучше, чем обновить интерьер, добавив в него стильные акценты? Забудьте о скучных рулонах обоев и сложных процессах поклейки! Познакомьтесь с жидкими обоями – современным и удобным способом преобразить ваш дом, не тратя много времени и сил.

Жидкие обои: что это и почему они стали трендом

Не дайте экстравагантному названию сбить вас с толку! Это не совсем обои в привычном смысле. Скорее, это декоративная штукатурка с "изюминкой". Представьте себе нежную смесь из хлопковых волокон, целлюлозы, микроскопических минеральных частиц, шелковистых нитей и клеевого состава. Перед нанесением эта сухая смесь разводится водой, приобретая консистенцию густой сметаны, которую легко наносить на стены, создавая бесшовное и тактильно приятное покрытие.