В Сыктывкаре готовы заплатить 20 миллионов за складирование снега
- 08:30 4 февраля
- Инесса Богатая
Соответствующий тендер размещен на электронной площадке госзакупок. Максимальная цена контракта, финансируемого из муниципальной казны, составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает "Комиинформ".
Претенденты на победу в электронном аукционе должны представить свои заявки до 10 февраля. 12 февраля специальная комиссия определит победителя, которому будет доверено исполнение контракта.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обеспечить прием и размещение 184,8 тысячи кубических метров отходов зимней уборки, относящихся к V классу опасности. Период действия контракта – с даты подписания до конца 2026 года.
Особое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа к полигону для различной коммунальной техники, включая грузовые автомобили марок ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, а также тракторный полуприцеп.
В обязанности победителя тендера входит организация круглосуточной работы объекта размещения отходов без выходных, поддержание в исправном состоянии подъездных путей и обеспечение безопасности на всех этапах оказания услуг.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре готовятся к демонтажу праздничного шатра у главной елки.