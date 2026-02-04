Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре готовы заплатить 20 миллионов за складирование снега

В Сыктывкаре готовы заплатить 20 миллионов за складирование снега Фото "Про Город"

Соответствующий тендер размещен на электронной площадке госзакупок. Максимальная цена контракта, финансируемого из муниципальной казны, составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает "Комиинформ".

Претенденты на победу в электронном аукционе должны представить свои заявки до 10 февраля. 12 февраля специальная комиссия определит победителя, которому будет доверено исполнение контракта.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обеспечить прием и размещение 184,8 тысячи кубических метров отходов зимней уборки, относящихся к V классу опасности. Период действия контракта – с даты подписания до конца 2026 года.

Особое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа к полигону для различной коммунальной техники, включая грузовые автомобили марок ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, а также тракторный полуприцеп.

В обязанности победителя тендера входит организация круглосуточной работы объекта размещения отходов без выходных, поддержание в исправном состоянии подъездных путей и обеспечение безопасности на всех этапах оказания услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре готовятся к демонтажу праздничного шатра у главной елки.

