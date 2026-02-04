Меня отговаривали брать мясо в “Светофоре”, но я купил – результат удивил всех
- 17:00 4 февраля
- Иван Скоробогатов
В продуктовом лабиринте "Светофора", у прилавка с загадочным мясом, мы оказались втроём: я, моя жена Диана и ещё одна покупательница, явно заинтригованная содержимым коробки. Диана и я изучали этикетку, словно пытаясь разгадать древний шифр, а женщина рядом не выдержала и призналась: "Давно присматриваюсь к этому филе, но всё никак не решусь. Какое-то оно странное…" Мы улыбнулись и с азартом исследователей пообещали: возьмём, приготовим и расскажем, что это за зверь. Так и сделали, ведь эксперименты в "Светофоре" – это всегда увлекательно. Реакция людей на этот магазин варьируется: от гневных отзывов до ярой защиты. Но большинство просто ищет ответ на главный вопрос: можно ли там покупать продукты?
На коробке красовалась надпись "Филе маринованное", да еще и замороженное. Цена – 210 рублей 60 копеек за килограмм. Тут мой внутренний скептик проснулся во всей красе: зачем мариновать филе, если это не шашлык для пикника и не полуфабрикат для гриля? И зачем его замораживать после маринования? Логика ускользала. Добавлял интриги помпезный бренд на упаковке – "Пища Орлов". Мы с Дианой даже переглянулись, шутя: "Ну вот ты какая, пища орлов…" Обычно мы стараемся избегать замороженного мяса. В 2026 году, к счастью, выбор охлаждённой курицы в магазинах огромен.
Дома начался самый захватывающий этап. Когда филе разморозилось, нас ждал сюрприз номер один: никакого маринада и в помине не было. Ни запаха, ни специй, ни даже намёка на соус – обычные куски курицы. Второе открытие оказалось ещё забавнее: это точно не филе бедра. Куски оказались слишком крупными. Я, конечно, видел куриц разных размеров, но чтобы бедро было размером с индейку – это уже перебор. На вид и по текстуре это была обычная куриная грудка. Получается, надпись на коробке не соответствовала содержимому. И вот это уже вызывало вопросы, ведь честность – важный компонент любой покупки. Зачем вводить покупателя в заблуждение?
Процесс приготовления был простым. Я нарезал курицу на небольшие кусочки, Диана сделала классическую поджарку из лука и моркови, а затем добавила лисички. Грибы у нас еще с прошлого лета ждали своей очереди в морозилке – мы решили освободить место перед новым грибным сезоном. Всё это вместе потушили с куриным филе, доведя до полной готовности. Получилось простое домашнее блюдо, без лишних добавок и изысков, а на гарнир приготовили лёгкий салат из капусты. Стараемся придерживаться лёгкого питания, поэтому капуста, свёкла и куриная грудка идеально вписываются в наш рацион.
В итоге блюдо получилось вполне съедобным. Никаких посторонних запахов или странного привкуса, филе оказалось вкусным и идеально подошло для тушения. Честно говоря, если бы я не видел надпись "маринованное филе бедра", то вообще не придрался бы к продукту. Но обман в описании меня сильно расстроил. Покупаешь одно, а получаешь совсем другое, и здесь претензии не к "Светофору", а скорее к производителю и качеству маркировки.
Кстати, тот самый салат "как в столовой" стал настоящим хитом вечера. Он всегда улетает первым, и рецепт его прост: шинкуете 500 г капусты, добавляете чайную ложку соли и две столовых ложки яблочного уксуса (или одну столовую ложку обычного), перемешиваете и прогреваете две минуты на сухой сковороде. Затем перекладываете капусту в миску, добавляете тёртую морковь, столовую ложку сахара и три столовых ложки растительного масла. Благодаря тёплой капусте сахар полностью растворяется, салат получается сочным и действительно напоминает тот самый вкус из детства.
Подводя итог, можно сказать, что мясо оказалось съедобным и в готовом виде даже приятным, но вопросы к честности на этикетке остались. Если вы решите купить подобный продукт, будьте реалистами: скорее всего, это обычная куриная грудка, просто замороженная. Стоит ли переплачивать за "филе бедра" и "маринад", которых нет в помине, – решать вам.
Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.
Читайте также:
- Роскачество обнаружило в икре пяти торговых марок кишечную палочку
- Аромат садов Парижа — этот двулетник затмит тюльпаны и лилии: сеять можно прямо в клумбу
- За этот сорт томата соседки на ярмарках дерутся: берут для засолки только его
- Дешевые находки из "Фикс Прайс", которые каждая хозяйка оценит: простые мелочи для быта по цене чашки кофе