Меня отговаривали брать мясо в “Светофоре”, но я купил – результат удивил всех

В продуктовом лабиринте "Светофора", у прилавка с загадочным мясом, мы оказались втроём: я, моя жена Диана и ещё одна покупательница, явно заинтригованная содержимым коробки. Диана и я изучали этикетку, словно пытаясь разгадать древний шифр, а женщина рядом не выдержала и призналась: "Давно присматриваюсь к этому филе, но всё никак не решусь. Какое-то оно странное…" Мы улыбнулись и с азартом исследователей пообещали: возьмём, приготовим и расскажем, что это за зверь. Так и сделали, ведь эксперименты в "Светофоре" – это всегда увлекательно. Реакция людей на этот магазин варьируется: от гневных отзывов до ярой защиты. Но большинство просто ищет ответ на главный вопрос: можно ли там покупать продукты? На коробке красовалась надпись "Филе маринованное", да еще и замороженное. Цена – 210 рублей 60 копеек за килограмм. Тут мой внутренний скептик проснулся во всей красе: зачем мариновать филе, если это не шашлык для пикника и не полуфабрикат для гриля? И зачем его замораживать после маринования? Логика ускользала. Добавлял интриги помпезный бренд на упаковке – "Пища Орлов". Мы с Дианой даже переглянулись, шутя: "Ну вот ты какая, пища орлов…" Обычно мы стараемся избегать замороженного мяса. В 2026 году, к счастью, выбор охлаждённой курицы в магазинах огромен.

Дома начался самый захватывающий этап. Когда филе разморозилось, нас ждал сюрприз номер один: никакого маринада и в помине не было. Ни запаха, ни специй, ни даже намёка на соус – обычные куски курицы. Второе открытие оказалось ещё забавнее: это точно не филе бедра. Куски оказались слишком крупными. Я, конечно, видел куриц разных размеров, но чтобы бедро было размером с индейку – это уже перебор. На вид и по текстуре это была обычная куриная грудка. Получается, надпись на коробке не соответствовала содержимому. И вот это уже вызывало вопросы, ведь честность – важный компонент любой покупки. Зачем вводить покупателя в заблуждение?