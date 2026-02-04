Социальные объекты Сыктывкарского ЛПК открыты для всех: предприятие предложило бизнесу новые возможности

Комбинат вложил немало времени и усилий в создание социальной инфраструктуры, ориентированной на благополучие сотрудников. Сейчас в неё входят поликлиника, санаторий‑профилакторий «Вита», спорткомплекс «Бумажник», база отдыха «Парма» и гостиница «Виктория». Все эти объекты доступны работникам с первого дня трудоустройства, позволяя им заботиться о здоровье и качественно отдыхать.

На отчетном собрании Коми союза промышленников и предпринимателей представители СЛПК ознакомили бизнес‑сообщество с социальными объектами комбината, открытыми не только для сотрудников предприятия, но и для всех жителей республики и заинтересованных организаций.

Одна из наиболее технически оснащенных клиник в столице Республики Коми, отличающаяся стабильным составом квалифицированных врачей. Здесь предоставляют широкий спектр медицинских услуг: от профилактических осмотров и консультаций узкопрофильных специалистов до стоматологической помощи, функциональной и эндоскопической диагностики. Также доступны лабораторные исследования, диспансеризация, работа дневного стационара и программы медицинской реабилитации.

Расположен в Эжвинском районе Сыктывкара, что позволяет сотрудникам отдыхать и восстанавливать здоровье без выезда из города. Учреждение имеет собственную скважину с йод‑бромной минеральной водой для лечебных ванн и предлагает свыше 50 процедур, направленных на решение различных задач: снятие стресса, нормализацию гормонального фона, коррекцию проблем опорно‑двигательного аппарата, дыхательной и сердечно‑сосудистой систем, улучшение сна и другие. Доступны как длительные, так и краткосрочные программы — в том числе рассчитанные на выходные дни, что позволяет за короткий срок восстановить силы и улучшить самочувствие.

Спортивный комплексе «Бумажник»

Объект оснащён всем необходимым для занятий спортом — как индивидуальных, так и групповых. В комплексе есть различные спортивные залы, в том числе тренажёрный, плавательный бассейн длиной 25 метров и стадион с трибунами вместимостью порядка 4000 человек.

Дополняет спортивную инфраструктуру комбината лыжная база «Веждино», где каждый год прокладывают трассу протяженностью 30 километров для любителей и профессионалов лыжного спорта.





База отдыха «Парма»

Расположена в Сосновом Бору Сыктывдинского района. За день там могут отдохнуть до 300 человек, а 180 — остаться на ночь. База работает круглый год. Есть спальный корпус, столовая, баня и коттеджи. Там можно проводить корпоративы и обучающие мероприятия.

Летом база отдыха «Парма» работает как детский оздоровительный лагерь «Орлёнок». И хотя основное число мест зарезервировано для детей сотрудников СЛПК, лагерь открыт и для других ребят — если остаются свободные места. Кроме того, есть возможность сотрудничества с организациями по квоте.







Гостиница «Виктория»

Объект расположен в Эжве. Вместимость — 64 человека, предусмотрены льготные тарифы при длительном проживании. В гостинице доступны проведение небольших деловых мероприятий, ресторанное обслуживание, бильярдная и сауна. С 2026 года гостиница расширяет функционал — запускается услуга аренды коммерческой недвижимости: помещения можно будет использовать для размещения объектов сферы услуг.

Таким образом СЛПК демонстрирует принцип открытости социальных объектов: их услугами могут пользоваться не только сотрудники предприятия, но и физические и юридические лица. Доступ в медицинские учреждения реализуется через дополнительное медицинское страхование и взаимодействие с социальным фондом, что расширяет охват и социальную значимость объектов.