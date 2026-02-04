Суд оштрафовал жительницу Коми за выдумку о краже в сдаваемой квартире
- 17:30 4 февраля
- Инесса Богатая
Сыктывкарский городской суд вынес приговор 37-летней женщине из Сыктывдинского района. Её признали виновной в заведомо ложном сообщении о преступлении. Обвинение поддержала прокуратура города.
Как установил суд, летом прошлого года женщина прибыла в Сыктывкар, чтобы проинспектировать сдаваемую квартиру. Застав там распивавших алкоголь жильцов и беспорядок, она вызвала полицию.
Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов женщина сообщила о краже арендатором имущества на сумму более 15 тысяч рублей, желая таким образом наказать его.
Осознав содеянное, на следующий день она явилась в полицию с повинной, признавшись в ложном обвинении.
Суд приговорил женщину к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.
