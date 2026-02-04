34 общественных пространства и 29 дворов обновят в Коми по нацпроекту

В селе Летка Прилузского района преобразится территория возле дома №62 на улице Советской, а в Объячеве ребят ждет современная игровая площадка у дома №3 на улице 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Всего в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Республике Коми преобразится 34 общественных пространства и 29 дворовых территорий.