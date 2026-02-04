34 общественных пространства и 29 дворов обновят в Коми по нацпроекту
- 14:30 4 февраля
- Инесса Богатая
В селе Летка Прилузского района преобразится территория возле дома №62 на улице Советской, а в Объячеве ребят ждет современная игровая площадка у дома №3 на улице 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Всего в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Республике Коми преобразится 34 общественных пространства и 29 дворовых территорий.
Губернатор Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что нацпроекты ориентированы на улучшение жизни граждан. Новые спортивные объекты, обновленные дворы и общественные пространства делают города и сёла более комфортными, безопасными и интересными для проживания.
На снимке – зона отдыха на улице Советской в Летке, напротив Центральной площади, которая была благоустроена в прошлом году.
