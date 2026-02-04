17-летняя жительница Коми стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте платежных средств
- 11:45 4 февраля
- Инесса Богатая
Следователи МВД остановили противоправную деятельность несовершеннолетней учащейся колледжа, которую подозревают в манипуляциях с денежными переводами, сообщает ведомственная пресс-служба.
По предварительной информации, девушка нашла предложение о подработке в интернете. Неизвестный предложил ей переводить деньги через свою банковскую карту, за что обещал вознаграждение.
В течение месяца на счет студентки поступали различные суммы, которые она по указанию "куратора" отправляла дальше. За подобные услуги исполнительница получила восемь тысяч рублей.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Сейчас проводятся оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления возможных соучастников.
