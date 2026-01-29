Сею вместо петунии и все лето радуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — и простой в уходе

Маттиола кустарничковая представляет собой многолетнюю низкорослую культуру, покрытую красивыми цветочками с шелковистыми лепестками. Её уникальная привлекательность заключается не только в живописных формах, но и в нежном благоухании, превращающем ваш сад в райский уголок для отдыха и релакса. Исторически корни этого цветка уходят глубоко в прошлое, первые упоминания о нём мы находим в трудах античных авторов, именовавших его «белой фиалкой».

Почему ландшафтные дизайнеры выбирают маттиолу?

Главным достоинством маттиолы является её невероятная декоративность. Компактные размеры, красивая форма куста и роскошные цветы делают её незаменимой для оформления садов и альпийских горок. Вы сможете выбрать тот оттенок, который идеально дополнит дизайн вашего пространства: от утонченного белого до страстного красного, синего и лавандового.