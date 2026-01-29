Сею вместо петунии и все лето радуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — и простой в уходе
- 02:45 30 января
- Иван Скоробогатов
Маттиола кустарничковая представляет собой многолетнюю низкорослую культуру, покрытую красивыми цветочками с шелковистыми лепестками. Её уникальная привлекательность заключается не только в живописных формах, но и в нежном благоухании, превращающем ваш сад в райский уголок для отдыха и релакса. Исторически корни этого цветка уходят глубоко в прошлое, первые упоминания о нём мы находим в трудах античных авторов, именовавших его «белой фиалкой».
Почему ландшафтные дизайнеры выбирают маттиолу?
Главным достоинством маттиолы является её невероятная декоративность. Компактные размеры, красивая форма куста и роскошные цветы делают её незаменимой для оформления садов и альпийских горок. Вы сможете выбрать тот оттенок, который идеально дополнит дизайн вашего пространства: от утонченного белого до страстного красного, синего и лавандового.
Как выглядит растение?
Подземная часть маттиолы характеризуется одревеснением, а над поверхностью располагаются тонкие и прочные побеги высотой до 60 см и шириной около 20 см. Цветки собираются в вытянутые соцветия, диаметр каждого отдельного цветка составляет от 1,5 до 3 см. Гамма окрасок поражает воображение: розовый, синий, желтый, белый, оранжевый и многие другие тона позволяют создавать уникальные композиции.
Польза маттиолы для души и тела
Помимо визуального наслаждения, маттиола оказывает благотворное влияние на эмоциональное состояние человека. Согласно исследованиям эксперта Дмитрия Майорова из издания «Новый очаг»: «Аромат цветов маттиолы способствует снижению уровня стресса, восстановлению душевного равновесия и созданию атмосферы покоя и комфорта». Поэтому этот цветок станет отличным решением для тех, кто ищет природное средство борьбы с повседневными тревогами.
Советы по уходу и выращиванию
Чтобы насладиться прелестью маттиолы всю весну и лето, важно соблюдать ряд рекомендаций:
- Сеять семена лучше всего весной, непосредственно в открытый грунт, как только сойдет снежный покров.
- Повторите процедуру посева спустя пару недель для непрерывного цветения до самого сентября.
- Поливайте умеренно, но регулярно, особенно в жаркую погоду.
- Почву выбирайте плодородную, хорошо дренированную, защищённую от сильных порывов ветра.
Таким образом, добавив маттиолу кустарничковую в свой сад, вы получите не только красивое дополнение к пейзажу, но и прекрасный способ заботы о своем психологическом здоровье. Ведь красота и гармония вокруг способны творить чудеса с нашим настроением и самочувствием.
Ранее мы писали Эти 3 сорта жимолости по вкусу слаще клубники в шоколаде: урожая завались — и уход минимальный и Посадила эффектный многолетник на балконе и в саду - теперь утопаю в цветах. И чем меньше трогаешь, тем ярче цветет.
Читайте также: