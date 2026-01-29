Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сею вместо петунии и все лето радуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — и простой в уходе

Сею вместо петунии и все лето радуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — и простой в уходенейросеть GС

 

Маттиола кустарничковая представляет собой многолетнюю низкорослую культуру, покрытую красивыми цветочками с шелковистыми лепестками. Её уникальная привлекательность заключается не только в живописных формах, но и в нежном благоухании, превращающем ваш сад в райский уголок для отдыха и релакса. Исторически корни этого цветка уходят глубоко в прошлое, первые упоминания о нём мы находим в трудах античных авторов, именовавших его «белой фиалкой».

Почему ландшафтные дизайнеры выбирают маттиолу?

Главным достоинством маттиолы является её невероятная декоративность. Компактные размеры, красивая форма куста и роскошные цветы делают её незаменимой для оформления садов и альпийских горок. Вы сможете выбрать тот оттенок, который идеально дополнит дизайн вашего пространства: от утонченного белого до страстного красного, синего и лавандового.

Как выглядит растение?

Подземная часть маттиолы характеризуется одревеснением, а над поверхностью располагаются тонкие и прочные побеги высотой до 60 см и шириной около 20 см. Цветки собираются в вытянутые соцветия, диаметр каждого отдельного цветка составляет от 1,5 до 3 см. Гамма окрасок поражает воображение: розовый, синий, желтый, белый, оранжевый и многие другие тона позволяют создавать уникальные композиции.

Польза маттиолы для души и тела

Помимо визуального наслаждения, маттиола оказывает благотворное влияние на эмоциональное состояние человека. Согласно исследованиям эксперта Дмитрия Майорова из издания «Новый очаг»: «Аромат цветов маттиолы способствует снижению уровня стресса, восстановлению душевного равновесия и созданию атмосферы покоя и комфорта». Поэтому этот цветок станет отличным решением для тех, кто ищет природное средство борьбы с повседневными тревогами.

Советы по уходу и выращиванию

Чтобы насладиться прелестью маттиолы всю весну и лето, важно соблюдать ряд рекомендаций:

  • Сеять семена лучше всего весной, непосредственно в открытый грунт, как только сойдет снежный покров.
  • Повторите процедуру посева спустя пару недель для непрерывного цветения до самого сентября.
  • Поливайте умеренно, но регулярно, особенно в жаркую погоду.
  • Почву выбирайте плодородную, хорошо дренированную, защищённую от сильных порывов ветра.

Таким образом, добавив маттиолу кустарничковую в свой сад, вы получите не только красивое дополнение к пейзажу, но и прекрасный способ заботы о своем психологическом здоровье. Ведь красота и гармония вокруг способны творить чудеса с нашим настроением и самочувствием.

Ранее мы писали  Эти 3 сорта жимолости по вкусу слаще клубники в шоколаде: урожая завались — и уход минимальный  и  Посадила эффектный многолетник на балконе и в саду - теперь утопаю в цветах. И чем меньше трогаешь, тем ярче цветет.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+