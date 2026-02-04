Конец февраля — время для теплицы: какие три шага обеспечат рассаде рост, а вас наградят урожаем

нейросеть Midjourney

В конце февраля, когда сад еще спит под снегом, самое важное действие разворачивается под поликарбонатом. Подготовка теплицы — это не просто уборка, а стратегическая операция по обнулению рисков прошлого сезона. От того, насколько тщательно вы сейчас устраните следы болезней и вредителей, напрямую зависит, будут ли ваши томаты и огурцы тратить силы на рост или на борьбу за выживание. Тайминг: почему начинать нужно еще в холода

Идеальное окно для работ — период, когда дневное солнце уже пригревает, а ночью еще держатся слабые морозы. Обычно это последняя неделя февраля или начало марта. Ключевое условие — успеть завершить все этапы до момента, когда температура стабильно перейдет в плюсовую зону и микробы вместе с личинками вредителей выйдут из спячки. Работа в холодной теплице менее комфортна, но зато более эффективна с точки зрения профилактики.

Этап 1: Тотальная эвакуация — ни соринки из прошлого сезона

Первым делом теплицу нужно освободить от всего, что не является частью ее конструкции. Вынесите все растительные остатки: старые плети, листья, корни. Их нельзя оставлять на компосте рядом с теплицей — лучше сжечь или вывезти. Второй шаг — демонтаж всего вспомогательного инвентаря: подпорок, шпагата, деревянных колышков и пластиковых подвязок. На их поверхности, особенно в узлах и трещинах, прекрасно зимуют споры грибков и кладки яиц насекомых. Это не мусор, а рассадник проблем, который необходимо ликвидировать.