В Коми выявили пять случаев рака языка и полости рта в 2025 году

В Коми выявили пять случаев рака языка и полости рта в 2025 году Фото Минздрава Коми

Минздрав региона подчеркивает важность ранней диагностики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опухоли ротовой полости нередко диагностируются на поздних стадиях, когда появляются метастазы. Однако, по словам хирурга-стоматолога Вадима Савичева многих случаев можно избежать.

Мужчины старше 60 лет наиболее подвержены риску, что часто связано с пристрастием к курению и спиртному. Хроническое раздражение слизистой оболочки дефектными протезами или острыми краями зубов, несбалансированное питание и воспалительные процессы, такие как пародонтит, также повышают вероятность развития заболевания.

Савичев отмечает, что рак полости рта часто принимают за обычные повреждения. Красные пятна, уплотнения или незаживающие язвы игнорируются пациентами. Существуют два типа роста опухоли: с наростами на поверхности (экзофитный) и с проникновением вглубь тканей (эндофитный). Долго не заживающие повреждения требуют консультации врача.

Профилактика включает отказ от курения и алкоголя, устранение травмирующих факторов, правильный уход за полостью рта, регулярные самоосмотры и визиты к стоматологу для своевременного лечения периодонтита.

Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Минздрав Коми акцентирует внимание на данной проблеме, реализуя мероприятия в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

