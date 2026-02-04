В Коми на пожаре погиб мужчина
- 08:45 4 февраля
- Инесса Богатая
Фото ГУ МЧС России по Коми
В селе Ыб Сыктывдинского района случился пожар, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Возгорание в жилом доме зафиксировано 2 февраля.
Огонь охватил 70 квадратных метров. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины. В борьбе с пламенем участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
МЧС Коми призывает граждан к неукоснительному соблюдению правил противопожарной безопасности и напоминает о необходимости:
- тщательно проверять состояние электроприборов и не использовать неисправные устройства;
- избегать перегрузки электросети;
- контролировать работу электроприборов во время их использования;
- обесточивать все электроприборы при выходе из дома;
- немедленно заменять поврежденные провода и кабели;
- оборудовать печи предтопочными листами из негорючих материалов;
- не оставлять печь без присмотра в процессе топки;
- не допускать перекаливания печи;
- не использовать легковоспламеняющиеся жидкости для растопки.
