30-градусный мороз и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 4 февраля
- 06:30 4 февраля
- Инесса Богатая
В регионе сегодня ожидается разнообразная температура. Подробнее о погоде сообщили синоптики.
В Сыктывкаре и Объячево ночью прогнозируется от -27 до -29 °C, днем потеплеет до -18…-21 °C. Ожидается облачность с прояснениями, ночью без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер слабый, переменного направления.
В Ухте ночью столбик термометра опустится до -22…-24 °C, днем поднимется до -17…-19 °C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем – небольшой снег. Ветер также будет слабым и переменчивым.
В Печоре, Усинске и Инте ночью ожидается -25…-27 °C, днем -22…-24 °C. Существенных осадков не предвидится, небо будет облачным с прояснениями. Ветер слабый, переменный.
В Воркуте ночью прогнозируется -22…-24 °C, днем -20…-22 °C. Ночью возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер слабый, южных и юго-восточных направлений.
В Усть-Цильме ночью ожидается -25…-27 °C, днем -21…-23 °C. Осадков не ожидается, сохранится облачность с прояснениями. Ветер слабый, восточный.
В Вуктыле ночью температура опустится до -23…-25 °C, днем поднимется до -17…-19 °C. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер слабый, переменный.
В Троицко-Печорске ночью ожидается -17…-19 °C, днем -13…-15 °C. Ночью пройдет небольшой снег, днем – умеренный. Ветер слабый, восточных и северо-восточных направлений.