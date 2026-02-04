30-градусный мороз и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 4 февраля

Фото "Про Город"

В регионе сегодня ожидается разнообразная температура. Подробнее о погоде сообщили синоптики. В Сыктывкаре и Объячево ночью прогнозируется от -27 до -29 °C, днем потеплеет до -18…-21 °C. Ожидается облачность с прояснениями, ночью без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер слабый, переменного направления.

В Ухте ночью столбик термометра опустится до -22…-24 °C, днем поднимется до -17…-19 °C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем – небольшой снег. Ветер также будет слабым и переменчивым.

В Печоре, Усинске и Инте ночью ожидается -25…-27 °C, днем -22…-24 °C. Существенных осадков не предвидится, небо будет облачным с прояснениями. Ветер слабый, переменный.