Коми вышла в финал конкурса "Столица финансовой культуры" с уникальным психологическим тестом против мошенников

Фото "Про Город"

В Министерстве финансов РФ подвели промежуточные итоги всероссийского конкурса, определив 13 регионов-финалистов. Коми вошла в число лучших благодаря своему проекту – тесту на устойчивость к психологическим манипуляциям мошенников. В финал также прошли Алтайский, Забайкальский и Приморский края, Брянская, Калининградская, Омская, Орловская, Тверская и Ульяновская области, Башкортостан, Якутия и Санкт-Петербург. Регионы представят свои идеи по повышению финансовой грамотности. Итоги объявят в марте на площадке Национального центра "Россия".

Разработанный в Коми тест, по словам министра финансов Владимира Казакова, призван обратить внимание на "психологический иммунитет" к действиям аферистов. Он помогает выявить триггеры, заставляющие действовать импульсивно, и слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Тест, разработанный экспертами Регионального центра финансовой грамотности и психологами, состоит из 30 вопросов и дает индивидуальную интерпретацию результатов с советами по защите от мошенников. Планируется дополнить его психологическими тренингами.

Конкурс "Столица финансовой культуры" стимулирует развитие финансового просвещения в регионах. Победители получают статус на год, поддержку от Минфина и Банка России, а также возможность провести итоговую конференцию для обмена опытом. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года.