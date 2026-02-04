Житель Сыктывкара предстанет перед судом за наркоторговлю в составе ОПГ

Прокуратура направила в суд уголовное дело против 32-летнего жителя региональной столицы. Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков через интернет и в незаконном хранении крупной партии запрещённых веществ.

Следствие установило, что мужчина состоял в преступной группе. Изначально он приобретал наркотики онлайн для личного употребления, но затем решил подзаработать, став "закладчиком". Внеся залог, он получал координаты тайников с крупными партиями "запрещёнки" от анонимного оператора. Дома он фасовал наркотики на мелкие дозы и раскладывал в подъездах Сыктывкара для последующей продажи через интернет. За свою работу он получал деньги и психотропные вещества.