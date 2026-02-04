Бывший житель Коми осуждён за незаконное получение северной пенсии после переезда

Суд подтвердил, что мужчина обманом получал выплаты, не имея на это права. Он проживал в Липецке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Верховный суд Коми отклонил апелляцию бывшего жителя республики, признанного виновным в незаконном получении ведомственной пенсии. Ухтинский городской суд ранее вынес обвинительный приговор по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.