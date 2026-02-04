Логотип новостного портала Прогород
Бывший житель Коми осуждён за незаконное получение северной пенсии после переезда

Бывший житель Коми осуждён за незаконное получение северной пенсии после переездаФото "Про Город"

Суд подтвердил, что мужчина обманом получал выплаты, не имея на это права. Он проживал в Липецке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Верховный суд Коми отклонил апелляцию бывшего жителя республики, признанного виновным в незаконном получении ведомственной пенсии. Ухтинский городской суд ранее вынес обвинительный приговор по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Следствие установило, что мужчина, имея право на повышенную пенсию при условии проживания в районах Крайнего Севера, предоставил ложные сведения о своем месте жительства. Он скрыл факт переезда из Ухты в город Грязи Липецкой области, продолжая получать выплаты с районным коэффициентом. В период с 2017 по 2024 год сумма незаконно полученных средств превысила 450 тысяч рублей.

Обвиняемый утверждал, что периодически приезжал в Ухту, однако суд счел его доводы неубедительными. Ухтинский городской суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Несмотря на согласие возместить ущерб, осужденный обжаловал приговор, настаивая на добросовестном заблуждении относительно законности своих действий. Однако Верховный суд Республики Коми поддержал позицию прокуратуры, оставив приговор без изменений. Решение вступило в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летняя жительница Коми стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте платежных средств.

