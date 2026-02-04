Жительница Сыктывкара оштрафована за оскорбление школьницы в мессенджере
- 11:30 4 февраля
- Инесса Богатая
Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда мать отправила сообщение оскорбительного характера в адрес одноклассницы дочери в одном из мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Региональный надзорный орган инициировала проверку после получения жалобы от родителей пострадавшей. Как выяснилось, причиной конфликта стала ссора между детьми. В ходе переписки родительница не сдержала эмоций и назвала ребенка "больным на голову поросенком".
Получив оскорбительное сообщение, девочка рассказала о случившемся родителям, которые обратились в прокуратуру с просьбой привлечь обидчицу к ответственности.
Мировой судья, изучив материалы дела, пришел к выводу о виновности женщины в совершении административного правонарушения. В результате ей назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.
