Жительница Сыктывкара оштрафована за оскорбление школьницы в мессенджере

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда мать отправила сообщение оскорбительного характера в адрес одноклассницы дочери в одном из мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Региональный надзорный орган инициировала проверку после получения жалобы от родителей пострадавшей. Как выяснилось, причиной конфликта стала ссора между детьми. В ходе переписки родительница не сдержала эмоций и назвала ребенка "больным на голову поросенком".