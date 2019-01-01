Празднуйте с печорским акцентом: рыбное изобилие к широкому столу

Что делать на
традиции и запреты праздничной недели
СПК “Пожег”
Счастье здесь
Печорская рыба. Оленина
Один из самых любимых и ярких народных веселий, корни которого уходят в глубокую языческую древность — Масленица. Это праздник-переход, символизирующий проводы затянувшейся зимы и радостную встречу долгожданной весны. Главный символ гуляний — круглый, румяный и горячий блин, который олицетворяет собой солнце. Чем больше съедено этого лакомства, тем больше жизненной силы и тепла получит человек и природа. После принятия христианства праздник стал предварять Великий пост, получив название Сырной или Мясопустной седмицы.

Неделя делится на два периода: Узкая Масленица — с понедельника по среду и Широкая Масленица — с четверга по воскресенье, когда хозяйственные работы прекращались, и начиналось веселье.

Каждый из семи дней гуляний имеет свое название и традиции:
Понедельник — «Встреча»
Начинают печь блины. Первый блин обычно отдавали бедным или поминали усопших. Строили и наряжали чучело Масленицы, устанавливали качели, горки, готовили места для гуляний.

Вторник — «Заигрыши»
День гуляний и сватовства. Молодые люди ходили в гости, парни присматривали невест, а девушки — женихов. В состоявшихся парах парень делал девушке предложение, свадьбу играли уже после Пасхи. На улицах празднество набирало обороты.
Среда — «Лакомка»
В этот день гостей потчевали блинами с разнообразными начинками: с икрой, медом и вареньем, со сметаной или грибами. Теща приглашала зятя на обед, демонстрируя свое расположение к нему. На стол выставлялось все самое вкусное. Этот день символизировал крепость семейных уз.

Четверг — «Разгуляй»
Начало Широкой Масленицы. Все работы прекращались, народ предавался веселью: кулачные бои, взятие снежных городков, песни и хороводы. Катания на санях имели особый смысл — считалось, чем дальше прокатишься, тем больше счастья будет в новом году.

Пятница — «Тещины вечерки»
Теперь уже зять приглашал тещу к себе на блины, отвечая ей взаимным гостеприимством. Чем богаче был стол, тем больше чести оказывалось дорогой гостье. У этого стола собиралась вся семья, чтобы рассказать и послушать истории, шутить и петь песни.
Суббота — «Золовкины посиделки»
Молодая невестка приглашала в гости родных мужа, особенно его сестер. Она дарила им подарки. Если золовки они были замужними —  девушки делились друг с другом секретами быта, если незамужними — сплетничали и гадали на суженого. После ужина дружно выходили на улицу и водили хороводы.

Воскресенье — «Прощеное воскресенье. Проводы Масленицы»
Кульминация праздника. Люди просили друг у друга прощения за все обиды, чтобы с чистой душой вступить в Великий пост. Сжигали чучело Масленицы, а пепел рассыпали по полям и огородам для плодородия. Вечером поминали усопших.
Несмотря на разгульный характер, у праздника есть свои важные ограничения.

Что нельзя делать на Масленицу:
1. Есть мясо. Это главный запрет Мясопустной седмицы. Разрешена рыба, молоко, масло, сыр, яйца.
2. Скупиться и печалиться. Масленица — время щедрости, веселья и гостеприимства. Считается, что тот, кто скупо проводит эту неделю, весь год будет жить в бедности.
3. Отказывать в угощении и гостеприимстве. Нужно испечь много блинов и угощать всех: родных, соседей, друзей, странников.
4. Злиться, сквернословить и ссориться. Особенно важно в Прощеное воскресенье очистить душу от обид и злых мыслей.
5. Напиваться до беспамятства. Веселье должно быть здоровым и радостным, а не переходить в разгул.
6. В Прощеное воскресенье нельзя ложиться спать, не попросив прощения у близких и не простив их самих.
