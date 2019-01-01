Празднуйте с печорским акцентом: рыбное изобилие к широкому столу

Несмотря на разгульный характер, у праздника есть свои важные ограничения.
Что нельзя делать на Масленицу:
1. Есть мясо. Это главный запрет Мясопустной седмицы. Разрешена рыба, молоко, масло, сыр, яйца.
2. Скупиться и печалиться. Масленица — время щедрости, веселья и гостеприимства. Считается, что тот, кто скупо проводит эту неделю, весь год будет жить в бедности.
3. Отказывать в угощении и гостеприимстве. Нужно испечь много блинов и угощать всех: родных, соседей, друзей, странников.
4. Злиться, сквернословить и ссориться. Особенно важно в Прощеное воскресенье очистить душу от обид и злых мыслей.
5. Напиваться до беспамятства. Веселье должно быть здоровым и радостным, а не переходить в разгул.
6. В Прощеное воскресенье нельзя ложиться спать, не попросив прощения у близких и не простив их самих.