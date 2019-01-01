Празднуйте с печорским акцентом: рыбное изобилие к широкому столу

Масленичная неделя — время не только румяных блинов, но и вкусных послаблений перед постом. В это время на столах особенно желанна рыба — символ будущего плодородия и богатства.



В традициях Руси на Масленицу из нее готовили уху. Наваристый и ароматный бульон получится из щуки. Для сытного пирога идеально подходит нежная печорская семга или чир. Из филе получается сочная, ароматная начинка. В качестве закуски хороша малосольная зельдь и сиг, а классика стола — это бутерброды с маслом и ломтиками слабосоленой форели.



Но истинная царская роскошь Масленицы — это, конечно, блины с икрой кеты и сига. Ярко-оранжевый и золотистый, рассыпчатый деликатес превращает простое угощение в изысканное лакомство.



Готовьте с душой, празднуйте с размахом!