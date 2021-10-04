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"Каждый может что-то изменить": уволенный учитель из Коми о протестах, татуировках и устаревшем образовании

"Каждый может что-то изменить": уволенный учитель из Коми о протестах, татуировках и устаревшем образовании

04 октября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
"Каждый может что-то изменить": уволенный учитель из Коми о протестах, татуировках и устаревшем образовании Фото: vk.com/ Никита Тушканов
Большое интервью о жизни молодого преподавателя

Никита Тушканов - молодой учитель из маленького города Микунь. Еще совсем недавно он преподавал детям в школе историю и обществознание, однако стал жертвой инокомыслия образовательной системы - его уволили формально за "неадекватное поведение", а, по заявлению самого Никиты, за одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. В честь дня учителя портал PG11.ru решил взять у мужчины и узнать, что им двигало и для чего нужна вся эта борьба. 



 

Никита, здравствуйте. Вы уже почти целый год светитесь в медиа и боретесь с несправедливостью образовательной системы. Как у вас дела?

- Здравствуйте. В целом, у меня всё хорошо. Жив, цел, орёл. Почти.

Вы сейчас нигде не работаете? Вас не берут никуда работать? Как вы думаете, с чем это связано?

- Сейчас нигде не работаю. Кругом кричат, что педагогов не хватает, но никто на работу меня не берёт. Связано это, как по мне, с несколькими причинами:  у меня статья “аморальное поведение”. Директора учреждений не хотят брать на себя ответственность, вступать в конфликты. Ну и моя некоторая популярность. Говорят: "Нам тут революционеры не нужны", "Навальный - враг России, а ты за Навального".

Вы еще не оставили мечту когда-либо преподавать? Думаете, у вас получится построить карьеру учителя?

- Всё получится, но, похоже, не сейчас. Я, по представлениям директрис, поддерживаю экстремиста. 

Извиняюсь за нескромный вопрос, но вы сейчас живете благодаря “донатам”? Или у вас есть иной способ заработка?

- Да, в большей степени я на них и жил. Летом, перед экзаменами, вел уроки у детей на домашнем обучении и занимался репетиторством. Сразу скажу, деньги небольшие, потому что было всего 4 ученика. Летом подрабатывал развозкой людей у себя в Удорском районе и так, по мелочи, калымил. 

Вас никогда не одолевает отчаяние от того, что вы больше не сможете быть учителем? Мы не утверждаем, просто согласитесь, что при нынешней системе это маловероятно. Вы никогда не жалели о своем поступке?

- Нет, не жалел. Сейчас хочу попробовать себя в онлайне. Так что ничего смертельного. А нынешняя система...ей осталось всего два понедельника, ну может три. Всё меняется, а где-то уже изменилось.

Никита, расскажите, а долго вы учились на преподавателя истории и обществознания? Почему выбрали именно эти специальности? 

- Начнём с того, что я окончил магистратуру по культурологии. В КГПИ не было чистых историков, а в СГУ я не хотел, но нас потом всё равно объединили. Только КГПИ, только хардкор. Потом я отучился на курсах на преподавателя истории и обществознания. Шесть лет в "универе" и полгода на курсах.

Вас называют довольно оригинальным учителем. Почему? 

- Я сам особо не понимаю. Я обычный.

Как вы проводили уроки? Как проходили ваши дни в школе? 

- Администрация школы говорила на моих уроках: "Учитель не может ошибаться и чего-то не знать". А я, наоборот, говорил, что не знать что-то - это нормально, я не Google. И я не хочу из себя строить “абсолюта”, я обычный смертный без претензий к величию (у многих учителей есть такой комплекс). В первый год работы я опаздывал, признаю. Потом приходить на работу вошло в привычку: даже после моего увольнения я всё еще вставал без будильника.

Почему вы решили “бороться” с устоявшейся системой образования?

- Да потому что давили, как ненормальные: то нельзя, это нельзя. Всё было связано с политикой. И мелочами, которые «выносили» морально. К примеру, у меня был класс, и начальство всегда делало замечание моим девочкам и парням по поводу распущенных волос. При этом у дочки замдиректора (которая является депутатом партии власти), были крашеные распущенные волосы и пирсинг на носу. И всем плевать! Вот это меня бесило. И таких историй куча.

Как к вашим урокам относились ученики?

- Со временем я приобрёл популярность даже у учеников, с которыми трудно справлялся не только я, но и их родители. Один, к примеру, называл меня “Сенсей” , а другой - “Мастер”. В целом, все были заинтересованы, особенно на переменах, особенно 5-6 классы. Вы бы знали, сколько у них  вопросов!

Как вы считаете, должны ли стираться границы между учеником и учителем? Ну, к примеру, возьмем наших иностранных товарищей, где студенты вместе с учителем могут пойти в бар и поговорить там о предмете. Вы думаете, это правильный подход?

 - Да, я к этому и стремился. Как по мне, не должно быть этого доминанта или абсолюта. Или когда учителя требуют учеников обращаться к ним на “Вы”. Может, я просто слишком молод и глуп. 

У ваших учеников не было проблем с успеваемостью? Просто иногда создается впечатление, что из-за расслабленной обстановки в классе дети хуже учатся.

- Нет, не было такого, даже близко. Армейская дисциплина не воспитает в человеке любовь к предмету или тягу к знаниям. У меня в классе было 3 золотых медалиста (но это, конечно, их заслуга). Ну еще проблема  в том, что у нас в России практика делать классы в 25-30 человек, а это уже само собой разрушает дисциплину. Нужно максимум 15 человек (лучшего всего 8).

Что вы думаете о нашей модели образования? Плохая ли она? В чем ее основные плюсы и минусы?

- Если брать провинцию, то она ужасно дремучая и не гуманна. Техническое оснащение находится на уровне настолько низком, что ни о какой современности говорить не приходится.

Преподавание истории построено в формате "Как же круто было бы умереть за Родину и плевать, что в ней ничего нет". Сама система образования и гос.политики формирует в детях ненависть как к окружающих, так и себя.

Татуировки, окрашенные ногти, волосы - можно ли преподавателю выглядеть вызывающе? Вообще, школьный устав это запрещает?

- Нет, в уставе школы и в иных документах это не было прописано. Этот вопрос поднимался на собраниях неоднократно. Я говорил, что готов носить форму, если так будут делать все. А то кому-то можно в валенках ходить, а мне в кроссовках нельзя. Кому-то можно ходить в пляжном платье, а мне нельзя в футболке.

Какие вообще ограничения есть в работе учителя?

- Если по документации, то ограничений очень много. В 2019 году приняли такой документ “под шумок” - Кодекс этики и морали, по которому  стало запрещено “негативно высказываться в адрес Управления образования и Министерства образования”, носить нетрадиционную одежду, но не прописано, какую именно. По этому документу можно каждого неугодного уволить. Что и произошло со мной.

После всего случившегося, вы все еще хотите вернуться в школу. В ту самую систему, с которой вы боролись. Зачем?

- Да, я бы вернулся на какое-то время, чтобы с гордо поднятой головой ходить мимо тех, кто меня увольнял. Но сейчас, если кассационный суд меня восстановит, первым документом, который я подпишу, будет заявление "по собственному желанию".

Вы до сих пор продолжаете выходить на пикеты. Не страшно?

- Страшно, конечно. Но у меня есть еще пара идей, которые я хочу реализовать.

А расскажите о своем первом пикете. Какие эмоции вы испытывали? Думали, что делаете правое дело?

- Первый пикет связан был с Шиесом, тоже в Микуне. После этих пикетов ко мне полиция приехала и сапёры с Росгвардии. Тогда, в самый первый пикет, страха не было, только неловкость некоторая. Январский пикет дался мне тяжело морально, но я взял и вышел.

Зачем это все нужно? Почему это важно?

- Если бы каждый человек интересовался и высказывал свою позицию государству, то мы бы уже жили в другой стране. Именно из-за коллективного уклонения от своего участия в политической жизни система вгоняет страну в мрак день за днём. Но изменения есть, я тоже к этому не сразу пришёл, а только в 2016, когда мне было 22.

Вы действительно думаете, что один человек может обратить внимание на проблему, которая у всех на виду, и что-то изменить?

- Да! Даже слабейший из смертных может изменить будущее. Каждый может что-то изменить: кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Ну а на местном уровне я многое поменял. Как многие признаются, открыл глаза. До моего появления люди не знали, кто такой Навальный, то, что у нас в школе есть проблемы и многое другое.

Вы пошли наблюдателем на выборы. Как вам этот опыт? Чувствовали, что вы могли на что-то повлиять?

- Это не первый мой опыт. В этот раз я прошёл обучение у “Голоса” в YouTube (общественное движение "Голос" признано в России иностранным агентом). Был во всеоружии. Я знал, что я влияю. Потому как фальсификации происходят часто из-за отсутствия наблюдателей. Насколько мне показалось, председатель УИК была даже рада, что именно я был на её участке. Думаю, даже если её попросили бы что-то "нарисовать", она могла бы сказать своему начальству, что я сижу у нее на участке наблюдателем. А меня-то “они” знают. Но это только мои догадки.

Никита, вы - один из преподавателей нового поколения. С активной позицией, своими взглядами и горячим сердцем. Вы можете дать совет преподавателям, которые собираются идти работать в школы?

- Не надо стараться казаться тем, кем вы не являетесь. Дети чувствуют это. Будьте честными и искренними с детьми, они ответят тем же. Да, я им доверял намного больше, чем учителям. И не было ни одного случая, чтоб я сожалел об этом. Любите и уважайте себя, тогда дети вас полюбят и будут уважать. Глупо просить уважения от детей учителю, который пресмыкается перед своим начальством. Дети намного умнее, чем может показаться на первый взгляд.

Что нужно изменить в российской системе образования, чтобы она стала лучшей в мире?

- Убрать государство из этого образования и имперские амбиции этого “образования”. Моя мама говорила, что 90-ые были лучшим периодом в её карьере (она учителем работала 25 лет, была директором), потому как была свобода действий. Не было кучи бумаг и отчётов. Дать большую свободу учителям. А не по принципу "шаг влево - расстрел".

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