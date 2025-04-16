Это нужно замиокулькасу не меньше воды — рахисы станут толстыми и сочными, а новая листва попрет как по команде
- 11:05 16 апреля
- Денис Косяков
Чтобы замиокулькас радовал своим здоровым видом – толстыми, прямыми рахисами и блестящей листвой – необходимо создать для него подходящие условия.
Важно помнить, что рахисы – это не стебли, а центральные жилки сложных листьев.
Самая распространенная ошибка новичков – неправильное освещение. Замиокулькас родом из Африки, поэтому яркий свет ему просто необходим. При недостатке света рахисы становятся слабыми, тонкими и теряют форму.
Найдите для растения самое светлое место в доме, избегая прямых солнечных лучей в полдень.
Состояние клубней также имеет значение. Не стоит слишком заглублять клубень в землю, лучше, чтобы он был слегка присыпан грунтом.
Еще один важный фактор – тесный горшок, предпочтительно терракотовый, с поддоном для отвода лишней воды.
Замиокулькас, как и другие суккуленты, нуждается в редком, но обильном поливе. Используйте слегка теплую воду и поливайте только после полного высыхания грунта: летом и весной – раз в 7-10 дней, осенью и зимой – раз в 2-4 недели.
Грунт должен быть рыхлым и хорошо пропускать воду. Обязательно добавляйте разрыхлители, например, перлит.
Следуя этим простым советам, вы обеспечите замиокулькасу оптимальные условия для роста, и он порадует вас своими крепкими рахисами и пышной зеленью, пишут в ВК-группе "Комнатные растения".
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