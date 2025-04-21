"Дело "Мальдорор": всероссийская премьера детективного триллера основного на реальных событиях

23 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Дело "Мальдорор" 18+.

Первый показ картины состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале, где ее очень тепло приняли критики. Проект также показывали на Fantasy Filmfest и крупнейшем фестивале жанровых фильмов Sitges. "Дело "Мальдорор" входит и в ТОП "50 самых ожидаемых зарубежных фильмов" по версии Кинопоиска.

""Малдорор" сведет с ума всех фанатов "Зодиака" и "Воспоминаний об убийстве"", Афиша

Частично сюжет картины основан на истории бельгийского серийного убийцы Марка Дютру, которого в прессе прозвали "монстром из Шарлеруа". Режиссер фильма – Фабрис Дю Вельц.