"Дело "Мальдорор": всероссийская премьера детективного триллера основного на реальных событиях
- 12:20 21 апреля
- AnnaAnna
23 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Дело "Мальдорор" 18+.
Первый показ картины состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале, где ее очень тепло приняли критики. Проект также показывали на Fantasy Filmfest и крупнейшем фестивале жанровых фильмов Sitges. "Дело "Мальдорор" входит и в ТОП "50 самых ожидаемых зарубежных фильмов" по версии Кинопоиска.
""Малдорор" сведет с ума всех фанатов "Зодиака" и "Воспоминаний об убийстве"", Афиша
Частично сюжет картины основан на истории бельгийского серийного убийцы Марка Дютру, которого в прессе прозвали "монстром из Шарлеруа". Режиссер фильма – Фабрис Дю Вельц.
"Я хотел исследовать природу зла и жажду справедливости с помощью этой – частично реалистичной частично выдуманной истории. Пробовал изучить самые темные стороны человеческой души и поразмыслить о бессилии перед лицом бюрократии. Через образ Поля Шартье я хотел передать стойкость, одержимость и готовность к переменам вопреки всему. Для меня "Дело Мальдорор" — это проект, призванный пролить свет на общественную травму и способный предложить нам новый взгляд на способность противостоять злу", Фабрис Дю Вельц.
Билеты: https://kinoteatr.ru/film/delo-maldoror/
Реклама АО "СИНЕМА ПАРК"
ИНН: 7705353706 2VfnxvfiHMJ