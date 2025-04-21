В конце апреля спокойная жизнь неработающих россиян закончится: Татьяна Голикова о новом указе
- 10:05 21 апреля
- Служба новостей
В 2025 году Россия совершила значительный прорыв в социальной политике, поставив во главу угла заботу о старшем поколении. Старость перестала быть синонимом пассивности, уступив место активной и значимой роли пожилых людей в жизни страны.
Ключевым шагом стало существенное увеличение пенсионных выплат. Индексация страховых пенсий в начале года на 7,5%, дополненная последующим повышением на 10% из-за инфляции, ощутимо поддержала пенсионеров в условиях роста цен. Параллельно социальные пенсии выросли на 15%, что особенно важно для тех, кто не имеет трудового стажа, инвалидов и жителей небольших населенных пунктов. Эти меры позволили снизить социальное неравенство среди пожилого населения.
Внедрена система гарантированного минимального дохода, обеспечивающая доплату всем пенсионерам, чьи выплаты ниже прожиточного минимума. Это стало спасением для жителей регионов с низкими доходами.
Важным нововведением стала отмена различий в индексации пенсий в зависимости от даты выхода на пенсию. Теперь перерасчеты учитывают все последующие повышения, устраняя многолетнюю несправедливость. Дополнительная поддержка предусмотрена для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы.
Технологии стали союзником пожилых россиян. Электронные сервисы упростили получение консультаций, оформление выплат и подачу документов, а курсы компьютерной грамотности и центры сопровождения помогли освоить онлайн-платформы.
Регионы получили больше свободы в разработке собственных программ, учитывающих местные особенности. Компенсации коммунальных расходов, бесплатная медицина, льготные путевки в санатории и организация досуга стали более доступными.
Особое внимание уделяется вовлечению пожилых людей в активную жизнь. Курсы, кружки, волонтёрские проекты и образовательные инициативы стали нормой. Пожилые люди делятся знаниями с молодежью, укрепляя межпоколенческую связь и формируя новое, позитивное восприятие возраста как этапа мудрости и созидания.
2025 год стал переломным в отношении к старшему поколению в России. Страна стремится к тому, чтобы пожилой возраст ассоциировался не с одиночеством и беспомощностью, а с уважением, значимостью и активной жизненной позицией. При последовательном развитии начатых реформ, Россия имеет все шансы стать примером гуманного и современного подхода к поддержке пожилых людей. Сообщает РБК.
Читайте также: