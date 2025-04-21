В конце апреля спокойная жизнь неработающих россиян закончится: Татьяна Голикова о новом указе

В 2025 году Россия совершила значительный прорыв в социальной политике, поставив во главу угла заботу о старшем поколении. Старость перестала быть синонимом пассивности, уступив место активной и значимой роли пожилых людей в жизни страны. Ключевым шагом стало существенное увеличение пенсионных выплат. Индексация страховых пенсий в начале года на 7,5%, дополненная последующим повышением на 10% из-за инфляции, ощутимо поддержала пенсионеров в условиях роста цен. Параллельно социальные пенсии выросли на 15%, что особенно важно для тех, кто не имеет трудового стажа, инвалидов и жителей небольших населенных пунктов. Эти меры позволили снизить социальное неравенство среди пожилого населения.

Внедрена система гарантированного минимального дохода, обеспечивающая доплату всем пенсионерам, чьи выплаты ниже прожиточного минимума. Это стало спасением для жителей регионов с низкими доходами.