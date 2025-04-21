В Сыктывкаре прокуратура пытается добиться блокировки сайтов по продаже "теневых" SIM-карт

В надзорном органе также отметили, что эти средства доступны неограниченному числу пользователей.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере связи выявлены интернет-страницы, предлагающие приобрести SIM-карты различных операторов мобильной связи без заключения договора и предъявления удостоверения личности.

На этих интернет-ресурсах не было информации о законности продажи SIM-карт, например, о наличии лицензии или дилерского соглашения. Эти страницы также не являлись официальными сайтами операторов связи, зарегистрированных в России.

Подобная деятельность является незаконной, так как законодательство требует оказания услуг связи только на основании платных договоров и при предоставлении оператору документов, а также соблюдения других требований.

Отметим, что такая "теневая" продажа SIM-карт в интернете способствует совершению преступлений с использованием мобильных номеров, не зарегистрированных в базах данных операторов, включая хищение денег с банковских счетов граждан.

Прокуратура столицы Коми направила в суд семь административных исков с требованием признать информацию, размещенную на 18 обнаруженных сайтах, запрещенной к распространению в России и ограничить доступ к этим сайтам.

Так, по итогу удовлетворены требования надзорного органа по пяти искам, еще два находятся на рассмотрении. В настоящее время доступ к 13 сетевым ресурсам заблокирован.