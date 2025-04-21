ВТБ: сторонников внутреннего туризма больше всего на Северо-Западе и в южных регионах

Отпуск на лето планирует 56% респондентов в России, из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране, следует из опроса ВТБ*. Жители Северо-Западного и Южного федеральных округов лидируют в любви к внутреннему туризму: здесь 73% и 80% соответственно.

Около половины россиян запланировали отпуск летом, при этом чуть более трети еще не решили, куда поедут. Работать все лето будут 13% опрошенных. При этом среди жителей Дальнего Востока больше всего тех, кто уже запланировал поездку (26%) и одновременно тех, кто не возьмет отпуск летом (22%).

Летний отпуск в основном россияне планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%) и Северо-Западном округах (73%). 21% уточнили, что планируют отдых на природе – на даче, у рек или лесов (в Сибири таких больше всех – 33%).

Поехать за рубеж планирует каждый пятый россиянин. Из тех, кто хочет съездить на отдых за границу, больше всего жителей Дальнего Востока (40%), Северо-Западного (27%) и Приволжского (26%) округов. Останется дома каждый десятый, меньше всего домоседов – в Сибири (3%). Среди зарубежных направлений россияне в основном планируют поехать в Турцию (32%), Таиланд (19%), а также в ОАЭ (18%), Китай (14%) и Египет (9%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом – Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Потратить на отдых от 50 до 100 тысяч рублей планируют 34% опрошенных. В рамки от 100 до 300 тысяч рублей надеются уложиться около четверти.