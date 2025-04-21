Разводим 1 к 10 - и брызгаем на кусты: слизни бегут от урожая, как от огня - без мульчирования

Слизни – настоящая беда для садоводов, особенно если они облюбовали вашу капусту, хосты и другие вкусные растения. К счастью, есть действенные способы защитить свой урожай от этих прожорливых моллюсков.

Настои на основе острого перца или горчицы – проверенное средство в борьбе со слизнями. Их резкий запах и вкус отпугивают вредителей, защищая ваши растения.

Эти растворы не только отпугнут слизней, но и окажут положительное воздействие на рост и здоровье ваших растений.

Секреты обработки капусты и других растений с гладкими листьями

Чтобы раствор не стекал с гладких листьев капусты, добавьте в него прилипатель. Подойдет обычное жидкое хозяйственное мыло (100 мл на 10 литров раствора), калийное зеленое мыло или специальные средства, такие как «Панэм» или «Липосам».

Для усиления эффекта (если до сбора урожая капусты больше месяца) можно добавить в раствор березовый деготь или дегтярное мыло, предварительно разведенные в горячей воде. Их резкий запах надолго отпугнет слизней.

Создайте неприступные баррикады

Чтобы слизни не смогли добраться до ваших грядок, возведите вокруг них барьеры шириной не менее 10 см. Используйте материалы, неприятные для слизней, такие как сосновая хвоя, измельченная яичная скорлупа, рисовая или овсяная шелуха. Эти материалы не только создадут физическое препятствие, но и затруднят передвижение слизней, пишет stavropol.media.

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