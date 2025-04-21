Водителей предупредили о штрафах за "возраст" машины: ГАИ будут тормозить автомобили старше 10 лет

Фото из архива "Про Города"

Владельцам автомобилей старше 10 лет стоит приготовиться к более тщательному контролю со стороны ГИБДД. Это не значит, что ездить на таких машинах запретят, но техническое состояние будут проверять строже. Это необходимо для повышения безопасности на дорогах. Статистика показывает, что почти половина ДТП из-за технических неисправностей происходит с машинами старше 10 лет. Это связано с износом деталей: плохие фары, проблемы с тормозами, изношенное рулевое управление – все это опасно. Поэтому Госавтоинспекция будет уделять больше внимания автомобилям старшего возраста.

Важно понимать, что возраст сам по себе не является причиной штрафа. Инспекторы будут смотреть на техническое состояние. Если машина выглядит изношенной (есть шумы, подтеки, стертые шины), инспектор может отправить ее на экспертизу.

По результатам экспертизы могут выписать штраф до 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Если неисправности серьезные (тормоза, рулевое управление), штраф может быть до 5000 рублей. А если обнаружат критические неисправности, угрожающие безопасности, эксплуатацию машины запретят до их устранения (ст. 27.13 КоАП РФ). Владелец может снять машину с учета для ремонта.