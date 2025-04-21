Водителей предупредили о штрафах за "возраст" машины: ГАИ будут тормозить автомобили старше 10 лет
- 13:05 21 апреля
- Служба новостей
Владельцам автомобилей старше 10 лет стоит приготовиться к более тщательному контролю со стороны ГИБДД. Это не значит, что ездить на таких машинах запретят, но техническое состояние будут проверять строже. Это необходимо для повышения безопасности на дорогах.
Статистика показывает, что почти половина ДТП из-за технических неисправностей происходит с машинами старше 10 лет. Это связано с износом деталей: плохие фары, проблемы с тормозами, изношенное рулевое управление – все это опасно. Поэтому Госавтоинспекция будет уделять больше внимания автомобилям старшего возраста.
Важно понимать, что возраст сам по себе не является причиной штрафа. Инспекторы будут смотреть на техническое состояние. Если машина выглядит изношенной (есть шумы, подтеки, стертые шины), инспектор может отправить ее на экспертизу.
По результатам экспертизы могут выписать штраф до 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Если неисправности серьезные (тормоза, рулевое управление), штраф может быть до 5000 рублей. А если обнаружат критические неисправности, угрожающие безопасности, эксплуатацию машины запретят до их устранения (ст. 27.13 КоАП РФ). Владелец может снять машину с учета для ремонта.
Однако владельцам машин старше 10 лет не стоит переживать. Главное – регулярно проходить техобслуживание. Делайте диагностику хотя бы два раза в год и сохраняйте все документы, подтверждающие ТО и ремонт.
Ваш "план действий" для безопасности:
- Регулярная диагностика: Проходите ТО каждый год (для машин старше 10 лет) и сохраняйте диагностическую карту (ФЗ № 170).
- Документы в порядке: Чеки, акты, заключения о диагностике – все должно быть под рукой.
- Ежедневный осмотр: Перед каждой поездкой быстро осматривайте машину: проверьте масло, тормоза, фары. Это займет 5 минут, но поможет избежать проблем.
- Экспертиза: Если инспектор отправил машину на экспертизу, требуйте официальный акт с указанием причин. Вы можете выбрать аккредитованную лабораторию (ст. 27.12 КоАП РФ), список которых есть на сайте ГИБДД. Если не согласны с результатами, можно обжаловать их в суде (гл. 30 КоАП РФ). Но если машина исправна, беспокоиться не о чем.
Возраст – не главное. Даже старая машина может быть в порядке и безопасной, если за ней ухаживать и вовремя обслуживать. Новые правила техосмотра – это не способ убрать старые машины с дорог, а способ сделать их безопаснее. Профилактика, внимание и соблюдение правил – ваши лучшие помощники в этом вопросе, пишет источник.
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