Выпил игристое и сел за руль: житель Коми ответит в суде за пьяную езду

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Печоры. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Печоры. Он обвиняется в повторное управление транспортным средством находясь в алкогольном опьянении.

Так, согласно материалам следствия, 8 декабря 2024 года утром, мужчина находился в своем гараже и употреблял шампанское. В какой-то момент ему стало одиноко, и он решил позвонить своему знакомому. В итоге друг нарушителя согласился встретиться с ним, но попросил забрать его из гостей и доставить в гараж.

Передвижение по городу нетрезвого любителя игристого напитка остановили сотрудники дорожной полиции. В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Коми.