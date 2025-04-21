В Коми с начала 2025 года свыше трех тысяч будущих матерей получили пособия на покупку продуктов питания
- 17:30 21 апреля
- Инесса Богатая
Финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей ежемесячно предоставляется будущим и кормящим матерям, чей уровень доходов невысок.
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми подчеркивают, что данная поддержка семей пользуется неизменным спросом.
"За первые три месяца текущего года 3616 будущих мам получили средства на покупку продуктов питания. Любая женщина, ожидающая ребенка и находящаяся на сроке беременности не менее 12 недель, может рассчитывать на данную помощь, если состоит на учете по беременности в медицинском учреждении нашей республики. Назначение пособия беременным не зависит от уровня доходов, возраста, состава семьи или продолжительности проживания в регионе," – сообщила временно исполняющая обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова.
Она также отметила, что на финансирование этой выплаты в первом квартале текущего года из бюджета республики выделено около 92, 6 миллиона рублей.
Еще одна категория жительниц Коми, которым оказывается поддержка в приобретении продуктов, – это кормящие матери. Однако их среднедушевой доход должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума.
"Малообеспеченные кормящие мамы также получают пособие в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Этот вид государственной поддержки помогает обогатить рацион питания кормящих женщин, что благоприятно сказывается на здоровье как матери, так и ребенка," – подчеркнула Т. Майкова.
В период с января по март 2025 года в среднем 1065 малообеспеченных кормящих матерей ежемесячно получали пособие на приобретение продуктов питания. На эти цели из республиканского бюджета направлено более 33, 8 миллиона рублей.
По вопросам оформления пособия на приобретение продуктов беременные женщины и малоимущие кормящие матери могут обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или пребывания, а также в любой многофункциональный центр "Мои документы" на территории Коми. Кроме того, заявление на получение пособия беременные женщины могут подать через портал "Госуслуги".