В Коми с начала 2025 года свыше трех тысяч будущих матерей получили пособия на покупку продуктов питания

Финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей ежемесячно предоставляется будущим и кормящим матерям, чей уровень доходов невысок.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми подчеркивают, что данная поддержка семей пользуется неизменным спросом.

"За первые три месяца текущего года 3616 будущих мам получили средства на покупку продуктов питания. Любая женщина, ожидающая ребенка и находящаяся на сроке беременности не менее 12 недель, может рассчитывать на данную помощь, если состоит на учете по беременности в медицинском учреждении нашей республики. Назначение пособия беременным не зависит от уровня доходов, возраста, состава семьи или продолжительности проживания в регионе," – сообщила временно исполняющая обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова.

Она также отметила, что на финансирование этой выплаты в первом квартале текущего года из бюджета республики выделено около 92, 6 миллиона рублей.

Еще одна категория жительниц Коми, которым оказывается поддержка в приобретении продуктов, – это кормящие матери. Однако их среднедушевой доход должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума.