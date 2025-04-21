В Сыктывкаре рядом с "Макси" отремонтируют небольшой участок дороги всего за два дня

Фото мэрии Сыктывкара

В районе торгово-развлекательного центра "Макси" намечено проведение ремонтных работ на части Октябрьского проспекта. Об этом проинформировали в Управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи мэрии Сыктывкара.

В столице региона стартовали работы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" с опережением запланированного графика. Первым этапом стало обновление проезжей части и создание пешеходных зон на трассе Сыктывкар – Эжвинский район. Речь идет об отрезках от улицы Петрозаводская до улицы Ветеранов и от улицы Печорская до улицы Малышева общей длиной 751 метр. Ранее отмечалось, что эти участки характеризуются наиболее выраженной колейностью, которую планируется устранить в процессе ремонта.

В настоящее время работы сосредоточены вблизи "Макси". Для оптимизации процесса ремонта временно перекрываются полосы движения поочередно – сначала в направлении города, затем в сторону Эжвы. Ожидается, что данный участок будет обновлен в период с 21 по 22 апреля.