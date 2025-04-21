Удача на два десятка лет вперед: Василиса Володина назвала самый везучий знак на ближайшие 25 лет
- 16:15 21 апреля
- Служба новостей
Согласно прогнозам астролога Василисы Володиной, ближайшие 20 лет станут золотым периодом для Тельцов. Она считает, что удача будет сопутствовать им во всём, а их мечты не только исполнятся, но и превзойдут самые смелые ожидания.
Володина уверена, что на пути Тельцов появятся влиятельные люди, готовые поддержать их начинания и помочь в реализации амбициозных планов. Кроме того, она предвидит существенное улучшение финансового положения Тельцов, обещая им везение до конца текущего года.
По словам Володиной, доходы Тельцов значительно вырастут, позволяя им наслаждаться жизнью и исполнять самые заветные желания. Даже если раньше в делах у Тельцов были трудности, в скором времени их жизнь изменится к лучшему, и удача станет их постоянным спутником.
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