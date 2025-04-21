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Удача на два десятка лет вперед: Василиса Володина назвала самый везучий знак на ближайшие 25 лет

Удача на два десятка лет вперед: Василиса Володина назвала самый везучий знак на ближайшие 25 летСкриншот из видео

Согласно прогнозам астролога Василисы Володиной, ближайшие 20 лет станут золотым периодом для Тельцов. Она считает, что удача будет сопутствовать им во всём, а их мечты не только исполнятся, но и превзойдут самые смелые ожидания.

Володина уверена, что на пути Тельцов появятся влиятельные люди, готовые поддержать их начинания и помочь в реализации амбициозных планов. Кроме того, она предвидит существенное улучшение финансового положения Тельцов, обещая им везение до конца текущего года.

По словам Володиной, доходы Тельцов значительно вырастут, позволяя им наслаждаться жизнью и исполнять самые заветные желания. Даже если раньше в делах у Тельцов были трудности, в скором времени их жизнь изменится к лучшему, и удача станет их постоянным спутником.

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