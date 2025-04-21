Удача на два десятка лет вперед: Василиса Володина назвала самый везучий знак на ближайшие 25 лет

Согласно прогнозам астролога Василисы Володиной, ближайшие 20 лет станут золотым периодом для Тельцов. Она считает, что удача будет сопутствовать им во всём, а их мечты не только исполнятся, но и превзойдут самые смелые ожидания.

Володина уверена, что на пути Тельцов появятся влиятельные люди, готовые поддержать их начинания и помочь в реализации амбициозных планов. Кроме того, она предвидит существенное улучшение финансового положения Тельцов, обещая им везение до конца текущего года.