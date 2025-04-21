Заливаю в слив 1 стакан — и засор улетел в трубу со свистом: делаю так всегда — и никаких мучений с вантузом

Забитая раковина – это всегда неприятно, но не стоит сразу паниковать и тратить деньги на дорогие средства. Попробуйте простое и доступное решение для засоров от остатков пищи и жира, используя два ингредиента, которые, скорее всего, у вас уже есть. Вам понадобится:

Полстакана обычного средства для мытья посуды.

Полстакана обычной белизны. Как прочистить раковину самостоятельно: