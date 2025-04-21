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Заливаю в слив 1 стакан — и засор улетел в трубу со свистом: делаю так всегда — и никаких мучений с вантузом

Заливаю в слив 1 стакан — и засор улетел в трубу со свистом: делаю так всегда — и никаких мучений с вантузомСоздано в Шедевруме

Забитая раковина – это всегда неприятно, но не стоит сразу паниковать и тратить деньги на дорогие средства. Попробуйте простое и доступное решение для засоров от остатков пищи и жира, используя два ингредиента, которые, скорее всего, у вас уже есть.

Вам понадобится:

  • Полстакана обычного средства для мытья посуды.
  • Полстакана обычной белизны.

Как прочистить раковину самостоятельно:

  1. Смешайте средство для мытья посуды и белизну в одной емкости, соблюдая осторожность.
  2. Медленно влейте смесь в сливное отверстие раковины, чтобы она проникла глубже в трубу.
  3. Оставьте смесь в трубе на ночь, чтобы она растворила загрязнения и жировые отложения.
  4. Утром промойте трубу горячей водой в течение 5-7 минут, чтобы смыть остатки загрязнений.
  5. При необходимости повторите процедуру.

Этот метод не только устранит засор, но и очистит трубы от жира, предотвращая новые засоры и неприятный запах. Рекомендуется проводить профилактическую чистку раз в месяц.

Важно: Этот способ эффективен только при засорах от жира и пищи. Если засор вызван другими предметами (песок, тряпки и т.д.), используйте вантуз или сантехнический трос. Если проблема не решается, обратитесь к сантехнику, пишет progorodsamara.ru.

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