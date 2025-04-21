Заливаю в слив 1 стакан — и засор улетел в трубу со свистом: делаю так всегда — и никаких мучений с вантузом
- 11:05 21 апреля
- Служба новостей
Забитая раковина – это всегда неприятно, но не стоит сразу паниковать и тратить деньги на дорогие средства. Попробуйте простое и доступное решение для засоров от остатков пищи и жира, используя два ингредиента, которые, скорее всего, у вас уже есть.
Вам понадобится:
- Полстакана обычного средства для мытья посуды.
- Полстакана обычной белизны.
Как прочистить раковину самостоятельно:
- Смешайте средство для мытья посуды и белизну в одной емкости, соблюдая осторожность.
- Медленно влейте смесь в сливное отверстие раковины, чтобы она проникла глубже в трубу.
- Оставьте смесь в трубе на ночь, чтобы она растворила загрязнения и жировые отложения.
- Утром промойте трубу горячей водой в течение 5-7 минут, чтобы смыть остатки загрязнений.
- При необходимости повторите процедуру.
Этот метод не только устранит засор, но и очистит трубы от жира, предотвращая новые засоры и неприятный запах. Рекомендуется проводить профилактическую чистку раз в месяц.
Важно: Этот способ эффективен только при засорах от жира и пищи. Если засор вызван другими предметами (песок, тряпки и т.д.), используйте вантуз или сантехнический трос. Если проблема не решается, обратитесь к сантехнику, пишет progorodsamara.ru.
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