Детский врачи из Коми рассказала, чем заменить вредные сладости

В рамках проекта "Натурально и точка!" детский эндокринолог Наталья Митронина из Республиканской детской клинической больницы поделилась рекомендациями по полезным перекусам для подростков.

Она предложила в качестве альтернативы вредным продуктам овощные нарезки из моркови и огурцов, а также фрукты. Доктор отметила, что полезной заменой может стать выпечка, приготовленная в соответствии с принципами здорового питания. В качестве напитков эксперт рекомендует воду, кисломолочные продукты и домашние морсы.