Детский врачи из Коми рассказала, чем заменить вредные сладости
- 09:50 21 апреля
- Инесса Богатая
В рамках проекта "Натурально и точка!" детский эндокринолог Наталья Митронина из Республиканской детской клинической больницы поделилась рекомендациями по полезным перекусам для подростков.
Она предложила в качестве альтернативы вредным продуктам овощные нарезки из моркови и огурцов, а также фрукты. Доктор отметила, что полезной заменой может стать выпечка, приготовленная в соответствии с принципами здорового питания. В качестве напитков эксперт рекомендует воду, кисломолочные продукты и домашние морсы.
"Предлагаемые продукты – более здоровая альтернатива чипсам, конфетам и газированным напиткам. Разумеется, небольшое количество последних не причинит вреда. Однако регулярное их употребление – это источник скрытых, пустых калорий. Даже маленькая конфета может содержать значительное количество калорий, которые быстро отложатся в организме и окажут негативное воздействие. Быстрые углеводы, содержащиеся в такой пище, провоцируют выброс гормона, снижающего уровень сахара в крови, что приводит к чувству голода уже через короткое время", — пояснила врач.
В рационе следует минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием простых сахаров, таких как соки, газировка, чипсы, сухарики, сладости и мучные изделия. При этом рекомендуется увеличить потребление фруктов и овощей. В качестве готовых перекусов лучше выбирать орехи или ПП-батончики, не содержащие добавленного сахара.
Врач советует отдавать предпочтение домашней еде вместо фаст-фуда. Популярные блюда, такие как бургеры, можно приготовить дома, контролируя процесс приготовления, избегая вредных масел и экономя деньги.