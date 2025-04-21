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В Коми свыше двух тысяч граждан прошли обследование на уровень кальция

В Коми свыше двух тысяч граждан прошли обследование на уровень кальцияФото Минздрава Коми

Республика вошла в число шести субъектов России, где осуществляется значимый проект Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, подведомственного Минздраву России.

Он сфокусирован на углубленном обследовании людей с повышенным риском развития нарушений минерального обмена.

В рамках этой инициативы более двух тысяч жителей Коми старше 50 лет сдали анализ крови для определения уровня кальция. Проверки проводились на базе Сыктывкарской и Эжвинской городских поликлиник в процессе диспансеризации и профилактических осмотров.

"Этот анализ крайне важен для раннего обнаружения сбоев в минеральном обмене и предотвращения серьезных последствий, таких как остеопороз и переломы шейки бедра, вызванные остеопорозом, у пожилых людей", — подчеркивают эксперты.

По итогам обследований у 17 человек возникли подозрения на остеопороз, а еще у троих — вероятность гиперпаратиреоза. Всех пациентов с выявленными отклонениями направили на консультацию к эндокринологам в поликлиники по месту жительства для дальнейшего обследования.

Важной частью проекта является предложение о внесении поправок в приказ Минздрава России "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". В будущем анализ на уровень кальция хотят включить в обязательный перечень обследований для групп риска.

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