В Коми свыше двух тысяч граждан прошли обследование на уровень кальция

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Республика вошла в число шести субъектов России, где осуществляется значимый проект Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, подведомственного Минздраву России. Он сфокусирован на углубленном обследовании людей с повышенным риском развития нарушений минерального обмена. В рамках этой инициативы более двух тысяч жителей Коми старше 50 лет сдали анализ крови для определения уровня кальция. Проверки проводились на базе Сыктывкарской и Эжвинской городских поликлиник в процессе диспансеризации и профилактических осмотров. "Этот анализ крайне важен для раннего обнаружения сбоев в минеральном обмене и предотвращения серьезных последствий, таких как остеопороз и переломы шейки бедра, вызванные остеопорозом, у пожилых людей", — подчеркивают эксперты.

По итогам обследований у 17 человек возникли подозрения на остеопороз, а еще у троих — вероятность гиперпаратиреоза. Всех пациентов с выявленными отклонениями направили на консультацию к эндокринологам в поликлиники по месту жительства для дальнейшего обследования.