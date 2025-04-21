В Сыктывкаре в аварию попали двое детей на мотоцикле
- 10:45 21 апреля
- Инесса Богатая
В Эжве водитель автомобиля Changan совершил опасный маневр, создав помеху для движения несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Так, инцидент произошел 20 апреля в 9 часов 40 минут утра. Пожилой мужчина 64 лет, находясь за рулем иномарки, ехал по Ухтинскому шоссе от улицы Космонавтов в сторону улицы Калинина. На перекрестке Ухтинского шоссе и улицы Менделеева, где движение регулируется светофором, при повороте налево на зеленый сигнал, водитель китайского автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом марки Regulmoto.
В результате аварии 15-летний мотоциклист получил закрытый перелом кости левой голени. У 14-летнего пассажира мотоцикла диагностированы закрытая травма головы и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших подростка были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельной рекомендацией соблюдать правила дорожной безопасности. Родителям необходимо помнить об ответственности за нарушения, совершаемые их детьми, а также проводить разъяснительные беседы с несовершеннолетними о правилах дорожного движения и предотвращать их нарушения. Взрослые не должны допускать детей к управлению транспортными средствами, такими как автомобили, мотоциклы и другие виды транспорта, для управления которыми необходимо наличие соответствующих разрешений.