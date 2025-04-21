В Сыктывкаре в аварию попали двое детей на мотоцикле

Фото Управления Госавтоинспекции по РК

В Эжве водитель автомобиля Changan совершил опасный маневр, создав помеху для движения несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Так, инцидент произошел 20 апреля в 9 часов 40 минут утра. Пожилой мужчина 64 лет, находясь за рулем иномарки, ехал по Ухтинскому шоссе от улицы Космонавтов в сторону улицы Калинина. На перекрестке Ухтинского шоссе и улицы Менделеева, где движение регулируется светофором, при повороте налево на зеленый сигнал, водитель китайского автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом марки Regulmoto.

В результате аварии 15-летний мотоциклист получил закрытый перелом кости левой голени. У 14-летнего пассажира мотоцикла диагностированы закрытая травма головы и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших подростка были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.