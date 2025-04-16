Киньте всего 1 ложку в лунку - томаты не болеют и всегда мясистые: по 300 г каждый
- 08:15 16 апреля
- Инга Межевикина
Опытные огородники давно перестали покупать дорогие удобрения, предпочитая простые, но действенные средства, доступные в каждом доме или магазине.
Один из таких приемов – внесение определенной добавки в посадочную яму перед высадкой томатов, что позволяет получить крупные, сочные и устойчивые к болезням плоды даже в неблагоприятные летние периоды. Об этих методах рассказал автор YouTube-канала "Садоводство с Еленой" (12+).
Что же следует положить в лунку?
Существует три проверенных решения, подходящих как для теплиц, так и для открытого грунта:
1 столовая ложка кедровой скорлупы
Это настоящий источник микроэлементов, особенно кальция, который укрепляет корни, предотвращает гниение и повышает сопротивляемость болезням. Скорлупу можно предварительно измельчить для ускорения процесса разложения.
1 ложка обычного гороха (в виде крупы)
Он богат белком и азотом – разлагаясь, горох питает землю, стимулирует рост кустов и способствует формированию завязей. Это отличный способ обеспечить растению хороший старт без применения химических веществ.
1 ложка картофельного крахмала
Крахмал служит источником углеводов и стимулятором для размножения полезных почвенных бактерий. Он улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и плодородной.
Как это использовать?
Перед тем, как поместить рассаду в яму:
- Поместите одну из добавок (скорлупу, горох или крахмал) на дно лунки.
- Немного присыпьте землей, а затем посадите куст.
- Произведите полив как обычно.
По отзывам садоводов, практикующих этот метод, томаты становятся более мясистыми, сладкими и практически не подвержены заболеваниям. Особенно эффективен данный способ при перепадах температуры и повышенной влажности, передает stavropol.media.
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