Киньте всего 1 ложку в лунку - томаты не болеют и всегда мясистые: по 300 г каждый

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Один из таких приемов – внесение определенной добавки в посадочную яму перед высадкой томатов, что позволяет получить крупные, сочные и устойчивые к болезням плоды даже в неблагоприятные летние периоды. Об этих методах рассказал автор YouTube-канала "Садоводство с Еленой" (12+).

Опытные огородники давно перестали покупать дорогие удобрения, предпочитая простые, но действенные средства, доступные в каждом доме или магазине.

Что же следует положить в лунку?

Существует три проверенных решения, подходящих как для теплиц, так и для открытого грунта:

1 столовая ложка кедровой скорлупы

Это настоящий источник микроэлементов, особенно кальция, который укрепляет корни, предотвращает гниение и повышает сопротивляемость болезням. Скорлупу можно предварительно измельчить для ускорения процесса разложения.

1 ложка обычного гороха (в виде крупы)

Он богат белком и азотом – разлагаясь, горох питает землю, стимулирует рост кустов и способствует формированию завязей. Это отличный способ обеспечить растению хороший старт без применения химических веществ.

1 ложка картофельного крахмала

Крахмал служит источником углеводов и стимулятором для размножения полезных почвенных бактерий. Он улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и плодородной.

Как это использовать?

Перед тем, как поместить рассаду в яму:

Поместите одну из добавок (скорлупу, горох или крахмал) на дно лунки.

Немного присыпьте землей, а затем посадите куст.

Произведите полив как обычно.

По отзывам садоводов, практикующих этот метод, томаты становятся более мясистыми, сладкими и практически не подвержены заболеваниям. Особенно эффективен данный способ при перепадах температуры и повышенной влажности, передает stavropol.media.

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