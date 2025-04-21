ЛДПР предлагает ввести штрафы за изображение храмов без крестов
- 14:35 21 апреля
- Юрий Темченко
Фракция ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации инициировала законопроект, направленный на защиту религиозных символов и чувств верующих граждан. Документ предусматривает административную ответственность за публичное распространение изображений православных храмов и других культовых сооружений без характерных религиозных символов — если такие изображения могут оскорбить чувства верующих.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что подобные случаи участились: "Так называемый “крестопад” — это уже не единичные случаи, а системное явление. Кресты исчезают с изображений храмов в рекламе, на сувенирной продукции, даже на официальной символике. Мы считаем такие действия недопустимыми и требующими законодательного реагирования".
Согласно проекту закона, штрафные санкции составят:
- для граждан — от 10 000 до 30 000 рублей;
- для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.
Если распространение изображений осуществляется через СМИ или интернет, ответственность возрастает:
- для граждан — до 50 000 рублей;
- для должностных лиц — до 100 000 рублей;
- для юридических лиц — до 500 000 рублей.
Исполняющая обязанности координатора Коми регионального отделения ЛДПР Галина Нагаева поддержала инициативу, подчеркнув ее социальную и нравственную значимость: "Мы наблюдаем тревожную тенденцию — в стране, где православие является частью национальной идентичности, происходит стирание религиозных символов с общественно значимых образов. Законопроект ЛДПР направлен не против свободы творчества, а за сохранение уважения к святыням и традициям. Мы обязаны защищать духовные устои, на которых строится общество".
Важно отметить, что действия, совершенные в рамках научной, музейной, реставрационной деятельности или исторического контекста, не подпадают под действие закона. Это позволяет сохранить баланс между свободой выражения и необходимостью уважения к чувствам миллионов верующих граждан.