Неубиваемый многолетник - цветет все лето яркими соцветиями и в уходе не нуждается

Вполне объяснимо желание быстро преобразить свой участок, чтобы наслаждаться красотой природы, не уделяя этому все свое время. Именно поэтому многие выбирают неприхотливые растения, способные стать настоящим украшением сада.

Многие владельцы участков, особенно те, кто только начинает свой путь в садоводстве, стремятся к созданию живописного сада с цветущими растениями, не требующими особого внимания.

Одним из популярных вариантов для оперативного озеленения являются вьющиеся растения. Эти культуры позволяют в короткие сроки изменить облик любой части сада: украсить арку, беседку, ограждение или создать впечатляющие цветущие вертикали. Среди разнообразия лиан особое место занимает кампсис — растение, которое заслуженно считают очень выносливым. Однако стоит помнить, что в первые годы после посадки кампсис будет активно развивать корневую систему, и быстрого роста ожидать не стоит. Но после укрепления его рост станет по-настоящему впечатляющим.

Кампсис — это мощная листопадная лиана, достигающая высоты до 15 метров. Его гибкие побеги отлично крепятся к неровным поверхностям, будь то стена, дерево, забор или специально созданная опора. Важно учитывать, что воздушные корни, образующиеся на побегах, могут глубоко проникать в кору деревьев или штукатурку, разрушая их. У китайского вида таких корней нет, но это не делает его менее энергичным в росте. Корневая система кампсиса очень мощная, она может простираться на несколько метров, что иногда приводит даже к повреждениям фундамента дома. Для уменьшения этого эффекта рекомендуется при посадке ограничить корни металлическими листами, углубленными как минимум на метр.

Цветение кампсиса — это настоящее представление. Он выпускает яркие соцветия красных, оранжевых, розовых или желтых оттенков, состоящие из продолговатых цветков, напоминающих граммофоны. В каждом соцветии может быть до 15 цветков, что делает растение заметным издалека. Декоративные перистые листья добавляют изящества, создавая ажурную крону. Даже молодое растение может стать украшением сада, радуя глаз своей пышностью и красотой.

Несмотря на всю привлекательность кампсиса, перед покупкой стоит оценить все его недостатки. Это растение действительно можно назвать агрессивным. Его корни распространяются далеко за пределы места посадки, давая обильную поросль, которую необходимо регулярно удалять. Даже применение гербицидов не всегда помогает справиться с этой живучей лианой. Она легко приживается в любой почве и может расти даже в тени, хотя для обильного цветения ей необходимо солнечное место или легкая полутень.

Выбирая опору для кампсиса, важно учитывать его силу. Старый деревянный забор может не выдержать веса разросшейся лианы, поэтому лучше использовать прочные конструкции. Также не стоит сажать рядом с кампсисом другие растения, так как они будут проигрывать в борьбе за воду и питательные вещества. При этом сам кампсис не страдает от конкуренции благодаря своей развитой корневой системе, которая обеспечивает его всем необходимым.

Если вы планируете создать живую изгородь, украсить арку, беседку или организовать место отдыха с красивым озеленением, кампсис станет отличным выбором. Главное — правильно выбрать место, чтобы его агрессивные свойства не стали проблемой. Несмотря на свою агрессивность, эта лиана во время цветения выглядит великолепно. Крупные колокольчатые цветки длиной около 9 см образуют пышные соцветия, радующие глаз с начала лета до осенних холодов. Правда, у цветов практически нет запаха, но они привлекают множество опылителей, что делает кампсис хорошим медоносом.

Однако стоит учитывать, что корни кампсиса могут повредить тротуарную плитку, а опавшие цветки потребуют регулярной уборки. Не рекомендуется сажать его вблизи окон жилого дома, так как во время цветения растение привлекает много насекомых. Кроме того, со временем на ветвях созревают длинные стручки с семенами, которые при опадении растрескиваются, рассеивая их по участку. Это способствует самосеву, который может стать проблемой для садовода.

Кампсис размножается не только семенами, но и через прикорневую поросль или воздушные корни, образующиеся на побегах. Черенкование и отделение отростков — самые простые способы размножения. Несмотря на свою выносливость и неприхотливость, эта лиана любит тепло и свет. Без утепления корневой зоны она может выдерживать морозы до –23 градусов, но в регионах с суровыми зимами молодые саженцы лучше мульчировать и укрывать. Наиболее морозостойким считается североамериканский вид — кампсис укореняющийся (Campsis radicans). Его цветение начинается в июне-июле и продолжается до поздней осени, что делает его идеальным выбором для быстрого озеленения участка, пишет источник.

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