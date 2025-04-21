Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущенку, чтобы получить умопомрачительный крем для тортов всего за 1 минуту
- 13:30 21 апреля
- Служба новостей
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Этот рецепт крема из сгущенки и творожного сыра – современная интерпретация классического советского варианта, в котором использовалось сливочное масло
Он получается более легким, воздушным и нежным, идеально подходящим для прослойки и украшения тортов, пирожных и капкейков.
Ингредиенты:
- 200 мл сгущенного молока (обычного или вареного – выбирайте по вкусу!)
- 500 г сливочного творожного сыра (например, "Филадельфия", "Маскарпоне" или аналогичный)
- 70 г сахарной пудры (можно регулировать сладость по своему вкусу)
Приготовление:
- Основа крема: Охлажденный сливочный творожный сыр – залог воздушной текстуры. Взбейте его миксером с сахарной пудрой до получения однородной, гладкой массы без комочков.
- Сладкий акцент: Аккуратно, небольшими порциями, добавляйте сгущенное молоко в сырную массу, продолжая взбивать на небольшой скорости. Важно не перебить крем, чтобы он не расслоился.
- Волшебная метаморфоза: Взбивайте крем до тех пор, пока он не станет пышным, воздушным и однородным. Вы увидите, как он увеличится в объеме и приобретет нежную консистенцию.
В чем секрет этого крема?
- Быстрота приготовления: Всего несколько минут – и у вас готов восхитительный крем!
- Нежный вкус: Сливочный творожный сыр придает крему деликатный, нежный вкус без намека на кислинку, а сгущенное молоко – приятную сладость.
- Универсальность: Этот крем идеально подходит для самых разных десертов – от классических тортов до модных капкейков. Он отлично держит форму, поэтому его можно использовать для украшения.
Советы и хитрости:
- Для более насыщенного вкуса можно использовать вареную сгущенку.
- Если хотите добавить крему аромат, попробуйте добавить немного ванильного экстракта или цедру лимона.
- Чтобы крем был еще более воздушным, можно предварительно взбить сливочный творожный сыр до мягких пиков.
- Если крем получился слишком жидким, добавьте немного сахарной пудры. Если слишком густым – немного сгущенного молока.
Этот легкий и воздушный крем из сгущенки и творожного сыра станет вашим любимым дополнением к домашним десертам! Он прост в приготовлении, имеет восхитительный вкус и идеально подходит для любого случая.
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