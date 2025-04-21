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Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущенку, чтобы получить умопомрачительный крем для тортов всего за 1 минуту

Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущенку, чтобы получить умопомрачительный крем для тортов всего за 1 минутуFreepik.com

Этот рецепт крема из сгущенки и творожного сыра – современная интерпретация классического советского варианта, в котором использовалось сливочное масло

Он получается более легким, воздушным и нежным, идеально подходящим для прослойки и украшения тортов, пирожных и капкейков.

Ингредиенты:

  • 200 мл сгущенного молока (обычного или вареного – выбирайте по вкусу!)
  • 500 г сливочного творожного сыра (например, "Филадельфия", "Маскарпоне" или аналогичный)
  • 70 г сахарной пудры (можно регулировать сладость по своему вкусу)

Приготовление:

  1. Основа крема: Охлажденный сливочный творожный сыр – залог воздушной текстуры. Взбейте его миксером с сахарной пудрой до получения однородной, гладкой массы без комочков.
  2. Сладкий акцент: Аккуратно, небольшими порциями, добавляйте сгущенное молоко в сырную массу, продолжая взбивать на небольшой скорости. Важно не перебить крем, чтобы он не расслоился.
  3. Волшебная метаморфоза: Взбивайте крем до тех пор, пока он не станет пышным, воздушным и однородным. Вы увидите, как он увеличится в объеме и приобретет нежную консистенцию.

В чем секрет этого крема?

  • Быстрота приготовления: Всего несколько минут – и у вас готов восхитительный крем!
  • Нежный вкус: Сливочный творожный сыр придает крему деликатный, нежный вкус без намека на кислинку, а сгущенное молоко – приятную сладость.
  • Универсальность: Этот крем идеально подходит для самых разных десертов – от классических тортов до модных капкейков. Он отлично держит форму, поэтому его можно использовать для украшения.

Советы и хитрости:

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать вареную сгущенку.
  • Если хотите добавить крему аромат, попробуйте добавить немного ванильного экстракта или цедру лимона.
  • Чтобы крем был еще более воздушным, можно предварительно взбить сливочный творожный сыр до мягких пиков.
  • Если крем получился слишком жидким, добавьте немного сахарной пудры. Если слишком густым – немного сгущенного молока.

Этот легкий и воздушный крем из сгущенки и творожного сыра станет вашим любимым дополнением к домашним десертам! Он прост в приготовлении, имеет восхитительный вкус и идеально подходит для любого случая.

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