Секрет азиатской красоты: как простая рисовая вода может заменить салон красоты - кожа преобразится

Многие поколения людей ежедневно употребляют рис, но мало кто знает о скрытой силе мутной воды, остающейся после его варки или замачивания. Этот незамысловатый продукт – настоящий эликсир, нашедший применение не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии.

Почему рисовая вода заслуживает внимания?