Секрет азиатской красоты: как простая рисовая вода может заменить салон красоты - кожа преобразится
- 19:17 21 апреля
- Денис Косяков
Многие поколения людей ежедневно употребляют рис, но мало кто знает о скрытой силе мутной воды, остающейся после его варки или замачивания. Этот незамысловатый продукт – настоящий эликсир, нашедший применение не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии.
Почему рисовая вода заслуживает внимания?
Научно доказано, что рисовая вода обладает целым рядом полезных свойств:
- Поддержка пищеварения: Она мягко обволакивает слизистую желудка, создавая защитный барьер.
- Интенсивное увлажнение кожи: Благодаря аминокислотам и витаминам группы B, она восстанавливает водный баланс.
- Борьба с возрастными изменениями: Высокое содержание антиоксидантов помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Не зря в странах Азии, таких как Япония и Корея, рисовая вода традиционно используется в качестве натурального косметического средства.
5 причин использовать рисовую воду в уходе за кожей:
- Глубокое увлажнение: Восстанавливает естественный гидролипидный баланс кожи.
- Успокаивающий эффект: Снимает раздражения и покраснения.
- Осветление тона: Помогает уменьшить пигментацию и выровнять цвет лица.
- Сужение пор: Регулирует выработку кожного сала.
- Лифтинг-эффект: Заметно разглаживает мелкие морщинки.
Как приготовить рисовую воду в домашних условиях:
Классический рецепт:
- Тщательно промойте полстакана белого риса.
- Залейте его двумя стаканами холодной воды.
- Оставьте настаиваться на 30-60 минут.
- Осторожно слейте мутную жидкость.
Для усиленного воздействия:
- Используйте ферментированную рисовую воду, оставив ее при комнатной температуре на 1-2 дня для ферментации.
- Добавьте 2-3 капли эфирного масла розы или чайного дерева для аромата и дополнительных свойств.
3 способа применения рисовой воды в косметологии:
- Освежающий тоник: Протирайте лицо ватным диском, смоченным в охлажденной рисовой воде, утром и вечером.
- Омолаживающая маска: Пропитайте марлевую салфетку в рисовом отваре и наложите на лицо на 15 минут.
- Укрепляющее средство для волос: Ополаскивайте волосы рисовой водой после мытья, чтобы придать им блеск и укрепить корни.
Важно помнить:
Перед первым использованием проведите тест на аллергическую реакцию. Нанесите небольшое количество жидкости на запястье и подождите несколько часов, пишет progorod33.ru.
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