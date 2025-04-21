Всем, кто забывает передавать показания счетчиков до 25 числа – новые правила в сфере ЖКХ с 22 апреля

Фото из архива "Про Города"

Как избежать переплат за коммунальные услуги: простая инструкция по передаче показаний счетчиков Регулярная передача показаний счетчиков – это не просто формальность, а ваш шанс контролировать расходы на коммунальные услуги и избежать неприятных сюрпризов в квитанциях. Забывчивость или незнание правил могут привести к неожиданно высоким счетам.

Давайте разберемся, как этого избежать. Передача показаний счетчиков воды, газа и электроэнергии – обязанность каждого владельца жилья, где установлены индивидуальные приборы учета. Это требование закона, которое обеспечивает честное начисление платы за потребленные ресурсы. Без ваших данных управляющая компания не сможет точно рассчитать, сколько вы потребили, и выставит счет, основанный на других расчетах.

Чаще всего показания нужно передавать до 25-го числа каждого месяца. Однако, этот срок может отличаться в зависимости от вашей управляющей компании или поставщика ресурсов. Поэтому важно уточнить точную дату именно для вашего дома. Эту информацию можно найти на сайте вашей управляющей компании, в квитанциях или просто позвонив им.