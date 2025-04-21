С 1 мая будет полностью бесплатно для всех пенсионеров: вводится новая льгота

С начала мая жизнь пенсионеров стала еще ярче и насыщеннее благодаря новым возможностям, предоставляемым центрами активного долголетия. Теперь эти центры открыты для посещения круглосуточно и совершенно бесплатно, что позволяет пожилым людям выбирать удобное время для занятий и досуга.

Больше нет необходимости подстраиваться под расписание: двери центров открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Пенсионеры могут самостоятельно планировать свое время, посещая занятия, мастер-классы и прогулки в удобное для них время, будь то вечерние часы или выходные дни.