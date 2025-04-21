С 1 мая будет полностью бесплатно для всех пенсионеров: вводится новая льгота
- 15:17 21 апреля
- Служба новостей
С начала мая жизнь пенсионеров стала еще ярче и насыщеннее благодаря новым возможностям, предоставляемым центрами активного долголетия. Теперь эти центры открыты для посещения круглосуточно и совершенно бесплатно, что позволяет пожилым людям выбирать удобное время для занятий и досуга.
Больше нет необходимости подстраиваться под расписание: двери центров открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Пенсионеры могут самостоятельно планировать свое время, посещая занятия, мастер-классы и прогулки в удобное для них время, будь то вечерние часы или выходные дни.
Все программы, от спортивных тренировок и танцев до курсов цифровой грамотности и творчества, стали абсолютно бесплатными. Теперь каждый пенсионер может составить индивидуальное расписание, исходя из своих интересов и возможностей, не беспокоясь о плате за участие.
Эксперты отмечают, что такая доступность положительно скажется не только на физическом здоровье пожилых людей, но и на их эмоциональном состоянии. Регулярное посещение любимых занятий, общение и ощущение своей нужности играют важную роль в поддержании ментального здоровья и продлении активной жизни.
Новые меры делают систему поддержки пенсионеров более гибкой и ориентированной на потребности каждого человека. Вместо жестких условий, создается комфортная среда, где пожилые люди могут чувствовать себя свободно и уверенно.
Круглосуточный формат и бесплатный доступ открывают новые горизонты для пенсионеров, позволяя им вести полноценную и насыщенную жизнь в любом возрасте.
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