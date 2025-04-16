Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество огласило марки дешевой пасты

Фото из архива "Про Город"

В мире, где рынок переполнен премиальными продуктами, обещающими чудеса за высокую цену, обнаружить действительно эффективное и при этом доступное средство – задача не из простых. Недавнее масштабное исследование, проведенное Роскачеством, выявило зубную пасту, которая по своим отбеливающим свойствам оказалась лучше дорогостоящих аналогов, при этом отличаясь минимальной ценой.

Это открытие ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что эффективная гигиена полости рта обязательно связана с большими финансовыми затратами. В данной статье мы подробно рассмотрим эту зубную пасту, чьи качества не уступают известным брендам.