Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество огласило марки дешевой пасты
- 07:15 16 апреля
- Инга Межевикина
В мире, где рынок переполнен премиальными продуктами, обещающими чудеса за высокую цену, обнаружить действительно эффективное и при этом доступное средство – задача не из простых.
Недавнее масштабное исследование, проведенное Роскачеством, выявило зубную пасту, которая по своим отбеливающим свойствам оказалась лучше дорогостоящих аналогов, при этом отличаясь минимальной ценой.
Это открытие ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что эффективная гигиена полости рта обязательно связана с большими финансовыми затратами. В данной статье мы подробно рассмотрим эту зубную пасту, чьи качества не уступают известным брендам.
Зубная паста "Лесной Бальзам", производимая компанией Unilever (China) Limited по заказу ООО "Юнилевер Русь", продемонстрировала впечатляющие результаты в ходе испытаний. Лабораторные анализы подтвердили ее безопасность, отсутствие вредных тяжелых металлов и соответствие требованиям микробиологии. Паста обладает выраженным очищающим (60,6%) и противовоспалительным (59,9%) действием, а также способствует уменьшению кровоточивости десен на 65%. Несмотря на то, что степень отбеливания зубов составляет 5,4%, что немного не дотягивает до требований ГОСТ, паста остается эффективным средством для ухода за полостью рта.
Содержание фторида, необходимого для защиты от кариеса и укрепления зубной эмали, находится в пределах допустимых норм. Паста не вызывает раздражения или аллергических реакций, а ее pH не оказывает негативного воздействия на кислотно-щелочной баланс полости рта и не повреждает эмаль. В ее составе отсутствуют сахароза и другие легкоусвояемые углеводы.
Продукт поставляется в тубах объемом 130 граммов, имеющих защитную фольгу. Она характеризуется белой консистенцией с синими и зелеными включениями, обладает приятным мятным ароматом и освежающим вкусом. На упаковке представлена исчерпывающая информация, включающая состав, дату изготовления и срок годности.
В заключение, выбирая зубную пасту "Лесной Бальзам", вы получаете качественный и недорогой уход за полостью рта, который по своим параметрам не уступает дорогостоящим аналогам, пишет pg12.ru.
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