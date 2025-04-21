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Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно

Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно

Лаваш - это настоящая находка на кухне, ведь из него можно приготовить массу интересных и вкусных блюд. Забудьте о сложной выпечке и долгом приготовлении теста! Лаваш с легкостью заменит его в лазанье, станет основой для аппетитных рулетов с самыми разными начинками и, конечно же, выручит, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак.

Предлагаем вам простой и быстрый рецепт ленивого завтрака из лаваша, который готовится буквально за считанные минуты из самых доступных продуктов. Этот рецепт станет вашим спасением, когда утром совершенно нет времени на готовку!

Вам понадобится:

  • Тонкий лаваш – примерно 100 грамм (1 большой лист)
  • Яйца куриные – 2 штуки
  • Молоко любой жирности – 80 миллилитров
  • Соль – по вашему вкусу
  • Твердый сыр (например, российский или гауда) – 30 грамм
  • Сливочное масло – небольшой кусочек для смазывания сковороды
  • Свежий укроп (или любая другая зелень по вашему желанию) – небольшой пучок

Приступим к приготовлению:

  1. В глубокой миске соедините яйца, молоко и щепотку соли. Тщательно взбейте венчиком или вилкой до однородности.
  2. Лист лаваша нарежьте ножницами или руками на небольшие кусочки произвольной формы. Укроп тщательно промойте, обсушите и мелко нарежьте.
  3. Добавьте нарезанный лаваш и измельченный укроп в яичную смесь. Перемешайте, чтобы лаваш равномерно пропитался. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в миску. Снова аккуратно перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством сливочного масла.
  5. Выложите полученную массу на сковороду и равномерно распределите ее лопаткой по всей поверхности.
  6. Уменьшите огонь до минимального и готовьте лепешку под крышкой в течение 7 минут.
  7. Аккуратно переверните лепешку лопаткой на другую сторону и готовьте еще 4 минуты до золотистого цвета.

Подавайте ленивый завтрак из лаваша горячим, по желанию можно добавить сметану или соус. Приятного аппетита!

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