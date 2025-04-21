Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно

Лаваш - это настоящая находка на кухне, ведь из него можно приготовить массу интересных и вкусных блюд. Забудьте о сложной выпечке и долгом приготовлении теста! Лаваш с легкостью заменит его в лазанье, станет основой для аппетитных рулетов с самыми разными начинками и, конечно же, выручит, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак.

Предлагаем вам простой и быстрый рецепт ленивого завтрака из лаваша, который готовится буквально за считанные минуты из самых доступных продуктов. Этот рецепт станет вашим спасением, когда утром совершенно нет времени на готовку!