Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно
- 09:20 21 апреля
- Служба новостей
Лаваш - это настоящая находка на кухне, ведь из него можно приготовить массу интересных и вкусных блюд. Забудьте о сложной выпечке и долгом приготовлении теста! Лаваш с легкостью заменит его в лазанье, станет основой для аппетитных рулетов с самыми разными начинками и, конечно же, выручит, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак.
Предлагаем вам простой и быстрый рецепт ленивого завтрака из лаваша, который готовится буквально за считанные минуты из самых доступных продуктов. Этот рецепт станет вашим спасением, когда утром совершенно нет времени на готовку!
Вам понадобится:
- Тонкий лаваш – примерно 100 грамм (1 большой лист)
- Яйца куриные – 2 штуки
- Молоко любой жирности – 80 миллилитров
- Соль – по вашему вкусу
- Твердый сыр (например, российский или гауда) – 30 грамм
- Сливочное масло – небольшой кусочек для смазывания сковороды
- Свежий укроп (или любая другая зелень по вашему желанию) – небольшой пучок
Приступим к приготовлению:
- В глубокой миске соедините яйца, молоко и щепотку соли. Тщательно взбейте венчиком или вилкой до однородности.
- Лист лаваша нарежьте ножницами или руками на небольшие кусочки произвольной формы. Укроп тщательно промойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Добавьте нарезанный лаваш и измельченный укроп в яичную смесь. Перемешайте, чтобы лаваш равномерно пропитался. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в миску. Снова аккуратно перемешайте.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством сливочного масла.
- Выложите полученную массу на сковороду и равномерно распределите ее лопаткой по всей поверхности.
- Уменьшите огонь до минимального и готовьте лепешку под крышкой в течение 7 минут.
- Аккуратно переверните лепешку лопаткой на другую сторону и готовьте еще 4 минуты до золотистого цвета.
Подавайте ленивый завтрак из лаваша горячим, по желанию можно добавить сметану или соус. Приятного аппетита!
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