Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции

Центр экспертизы "Росконтроль" представил результаты масштабного исследования качества молока, представленного на российском рынке, и выводы оказались неутешительными. Значительная часть исследованной продукции, охватывающей более 50 популярных брендов, не соответствует заявленным стандартам качества и содержит признаки фальсификации.

Эти марки молока не содержат растительных жиров и сухого молока, что было подтверждено лабораторными исследованиями. Это свидетельствует о натуральном происхождении продукции и позволяет рекомендовать ее к потреблению.

Однако, результаты исследования выявили и проблемные бренды, чья продукция вызвала серьезные опасения:

"Маруся" : молоко этой марки попало в "черный список" "Росконтроля" из-за обнаружения кишечной палочки и превышения допустимого уровня микробной обсемененности. Это делает продукт небезопасным для здоровья потребителей.

: молоко этой марки попало в "черный список" "Росконтроля" из-за обнаружения кишечной палочки и превышения допустимого уровня микробной обсемененности. Это делает продукт небезопасным для здоровья потребителей. "Честное коровье молоко" и "36 копеек": в составе молока этих брендов были обнаружены фитостерины, что является прямым доказательством добавления растительных жиров. Данный факт является грубым нарушением заявленного на упаковке состава и вводит потребителей в заблуждение.

Рекомендации потребителям от "Росконтроля":

В связи с выявленными нарушениями, "Росконтроль" настоятельно рекомендует потребителям проявлять бдительность при выборе молочной продукции. Необходимо внимательно изучать информацию на этикетке, обращая особое внимание на состав продукта и наличие добавок. При возможности, следует отдавать предпочтение брендам, которые зарекомендовали себя как надежные производители качественной и натуральной молочной продукции.

Таким образом, исследование "Росконтроля" подчеркивает необходимость строгого контроля за качеством молочной продукции на российском рынке и информирования потребителей о результатах проверок. Это позволит защитить здоровье граждан и обеспечить их доступ к безопасным и качественным продуктам питания, пишет источник.

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