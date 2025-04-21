Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции
- 17:07 21 апреля
- Денис Косяков
Центр экспертизы "Росконтроль" представил результаты масштабного исследования качества молока, представленного на российском рынке, и выводы оказались неутешительными. Значительная часть исследованной продукции, охватывающей более 50 популярных брендов, не соответствует заявленным стандартам качества и содержит признаки фальсификации.
Подробности о лидерах и аутсайдерах
Исследование выявило несколько брендов, которые заслуживают доверия потребителей. Среди них:
- "Экомилк" (жирность 3,2%): этот бренд продемонстрировал высокие показатели качества и натуральности.
- "Село зеленое": еще один производитель, чья продукция получила положительные оценки за соответствие стандартам.
- "Вкуснотеево": марка, известная своим качеством и вкусовыми характеристиками, подтвердила свою репутацию в ходе исследования.
- "Простоквашино": популярный бренд, чье молоко было признано натуральным и безопасным для употребления.
- "Молоко нашей дойки": еще один производитель, чья продукция соответствует высоким стандартам качества.
Эти марки молока не содержат растительных жиров и сухого молока, что было подтверждено лабораторными исследованиями. Это свидетельствует о натуральном происхождении продукции и позволяет рекомендовать ее к потреблению.
Однако, результаты исследования выявили и проблемные бренды, чья продукция вызвала серьезные опасения:
- "Маруся": молоко этой марки попало в "черный список" "Росконтроля" из-за обнаружения кишечной палочки и превышения допустимого уровня микробной обсемененности. Это делает продукт небезопасным для здоровья потребителей.
- "Честное коровье молоко" и "36 копеек": в составе молока этих брендов были обнаружены фитостерины, что является прямым доказательством добавления растительных жиров. Данный факт является грубым нарушением заявленного на упаковке состава и вводит потребителей в заблуждение.
Рекомендации потребителям от "Росконтроля":
В связи с выявленными нарушениями, "Росконтроль" настоятельно рекомендует потребителям проявлять бдительность при выборе молочной продукции. Необходимо внимательно изучать информацию на этикетке, обращая особое внимание на состав продукта и наличие добавок. При возможности, следует отдавать предпочтение брендам, которые зарекомендовали себя как надежные производители качественной и натуральной молочной продукции.
Таким образом, исследование "Росконтроля" подчеркивает необходимость строгого контроля за качеством молочной продукции на российском рынке и информирования потребителей о результатах проверок. Это позволит защитить здоровье граждан и обеспечить их доступ к безопасным и качественным продуктам питания, пишет источник.
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