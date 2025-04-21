В сельской больнице Коми появился новый врач-терапевт
- 08:45 21 апреля
- Инесса Богатая
Новый специалист – Эрик Габуев, появился в Войвожской больнице №2, входящей в состав Сосногорской ЦРБ.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми.
Сотрудник прибыл в северный регион из Владикавказа. Его выбор профессии был осознанным, еще в школьные годы он проявлял интерес к химии и биологии. Эрик Габуев убежден, что профессия врача – это благородное дело, дающее возможность спасать людей и заниматься научными исследованиями.
В процессе обучения Эрик Вадимович проходил стажировку в различных больничных отделениях. Это позволило ему получить ценный опыт и лучше понять особенности выбранной специальности. Теперь он готов применять полученные знания, оказывая помощь населению Сосногорского района.
Стоит отметить, что для привлечения новых сотрудников в сферу здравоохранения Министерство здравоохранения Коми реализует комплекс мер по нескольким направлениям. В частности, ведется целевое обучение будущих врачей. В настоящее время 129 студентов получают образование для дальнейшего трудоустройства в медицинских учреждениях республики.