В сельской больнице Коми появился новый врач-терапевт

Фото Минздрава Коми

Новый специалист – Эрик Габуев, появился в Войвожской больнице №2, входящей в состав Сосногорской ЦРБ. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми.

Сотрудник прибыл в северный регион из Владикавказа. Его выбор профессии был осознанным, еще в школьные годы он проявлял интерес к химии и биологии. Эрик Габуев убежден, что профессия врача – это благородное дело, дающее возможность спасать людей и заниматься научными исследованиями.

В процессе обучения Эрик Вадимович проходил стажировку в различных больничных отделениях. Это позволило ему получить ценный опыт и лучше понять особенности выбранной специальности. Теперь он готов применять полученные знания, оказывая помощь населению Сосногорского района.