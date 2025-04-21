Пытался совершить обгон: в Коми водитель Kia отправил в кювет женщину на Chevrolet

О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

В Сысольском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia и Chevrolet.

Авария произошла 20 апреля в 14:30. Водитель Kia Sportage, 45 лет, ехал по трассе от Визинги в сторону Сыктывкара. На 729-м километре автодороги "Вятка", заканчивая обгон и возвращаясь в свою полосу, он не соблюдал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с попутным Chevrolet Aveo, ехавшим справа. В результате удара второе авто вылетело в кювет слева и перевернулось.

В ДТП пострадала 43-летняя женщина, управлявшая Chevrolet Aveo. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы лица и рук, а также ушиб бедра. Пострадавшую доставили в больницу. Использование ремня безопасности помогло избежать более серьезных повреждений.

Согласно данным ГИБДД, водитель Kia ранее 54 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, из них 7 раз - за последний год. Водительский стаж с 2009 года.

ГИБДД призывает всех водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо учитывать погодные условия и совершать любые маневры только убедившись в их полной безопасности для всех участников дорожного движения.