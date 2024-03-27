"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 28 марта

С 28 марта вводится новая инициатива, которая направлена на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы проведут беседы с пожилыми людьми на улицах, чтобы информировать их о различных схемах мошенничества. Эта процедура будет осуществляться на региональном уровне, с участием сотрудников полиции и других специалистов, которые расскажут пенсионерам о наиболее распространенных мошеннических схемах и дадут рекомендации по их предотвращению.

Основная цель инициативы заключается в защите пожилых людей от мошенничества, поскольку уровень таких преступлений в отношении пожилых граждан остается высоким. Проверки будут проводиться на улицах в районах Урала, где пожилые люди, особенно в возрасте от 60 до 80 лет, будут привлечены к беседам и получат информационные брошюры, объясняющие различные мошеннические схемы. Специалисты также будут наблюдать за реакцией граждан на такие ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.