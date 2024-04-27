В Сыктывкаре открыли ярмарку выходного дня

Фото Минсельхоз РК

В Сыктывкаре продолжает работать ярмарка выходного дня на Стефановской площади. Сельхозтоваропроизводители из Республики Коми предлагают покупателям разнообразную мясную, молочную, овощную продукцию, а также выпечку и другие товары. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и потребительского рынка региона.

В республике ежегодно проводится около 1300 ярмарок, а ярмарки выходного дня в Сыктывкаре проходят каждую субботу с 8:00 до 15:00 на стоянке ПАО "Ростелеком" по улице Коммунистическая, 10. Это отличная возможность для предпринимателей представить свою продукцию, установить деловые связи с коллегами и познакомить покупателей с высококачественными товарами.