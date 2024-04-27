В Сыктывкаре открыли ярмарку выходного дня
- 19:15 27 апреля
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре продолжает работать ярмарка выходного дня на Стефановской площади.
Сельхозтоваропроизводители из Республики Коми предлагают покупателям разнообразную мясную, молочную, овощную продукцию, а также выпечку и другие товары. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
В республике ежегодно проводится около 1300 ярмарок, а ярмарки выходного дня в Сыктывкаре проходят каждую субботу с 8:00 до 15:00 на стоянке ПАО "Ростелеком" по улице Коммунистическая, 10. Это отличная возможность для предпринимателей представить свою продукцию, установить деловые связи с коллегами и познакомить покупателей с высококачественными товарами.
Посетители ярмарки имеют возможность приобрести местную продукцию высокого качества и поддержать местных производителей. Также можно узнать о мерах поддержки предпринимателей в агропромышленной отрасли в Центре компетенций АПК Республики Коми, который был создан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".